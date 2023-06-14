حذف نایب قهرمان هفته نخست تور جهانی توسط نماینده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه هفته دوم تور جهانی تنیس مردان که به میزبانی ایران و در زمین‌های تنیس باشگاه انقلاب در جریان است سینا مقیمی با برتری مقابل الکساندر استاتر آمریکایی موفق شد ضمن شکست دادن نایب قهرمان هفته نخست جواز حضور در جمع ۱۶ تنیسور برتر این مسابقات را به دست آورد.

الکساندر استاتر در هفته نخست تور جهانی با ارائه بازی‌های درخشان به فینال این رقابت‌ها راه یافت اما در جدالی که بیش از سه ساعت به طول انجامید در نهایت برابر لورنزو بوچی از ایتالیا با نتایج (۳-۶ ،۷-۵ و ۴-۶) شکست را پذیرا شد.

هفته دوم رقابت‌های ۱۵ هزار دلاری تور جهانی تنیس مردان از ۲۱ خرداد در زمین‌های تنیس باشگاه انقلاب آغاز و ۲۸ خرداد ماه با معرفی نفرات برتر به پایان می‌رسد.