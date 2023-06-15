پیشرفت ۱۰۰ درصدی پروژه دیواره گذاری روستای رودبارچیره فومن

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه دیواره گذاری روستای رودبار چیره از توابع بخش مرکزی فومن اظهار کرد: پیشرفت این پروژه را ۱۰۰ درصد اعلام کردند.

وی افزود: این پروژه با اعتبار تخصیص یافته به ارزش ۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان انجام شده و به منظور تکمیل آن و احداث دیواره دوم، به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

دائمی ادامه داد: حجم عملیات دیوار چینی برای این پروژه به میزان ۱۰۰۰ متر مکعب بوده و همچنین ۵۹۰ متر مکعب بتن ریزی انجام شده است.

وی اضافه کرد: انجام این پروژه با حجم ۵۰۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری و مخلوط ریزی، به ۳۰ متر مکعب بولدر ریزی احتیاج دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان تصریح کرد: مشکل رانش دیواره رودخانه با انجام دو مرحله دیواره گذاری ابتدا به ارتفاع ۱۰ و طول ۲۷ متر صورت گرفته و سپس دیواره دوم به ارتفاع ۶ و طول ۱۷ متر نیز انجام شده است.