ایران در جایگاه هشتم پرورش نوغان در دنیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دماوندی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جشنواره ملی کج‌چینی «برداشت پیله کرم ابریشم» و جشن ثبت جهانی نوغاندار در روستای خالجیر شلمان اظهار کرد: در جشنواره کج چینی سال گذشته مصمم شدیم که این حرکت تبدیل به یک رویداد ملی تبدیل کنیم که امسال محقق شد.

وی با بیان اینکه امروز این اولین جشنواره‌ای است که از تمام نوغان داران سراسر کشور دعوت به عمل آورده شده است، افزود: پرورش کرم ابریشم در تمام استان‌های کشور انجام می‌شود و رویکرد جدیدی برای مردم و خانواده‌ها ایجاد شده است.

دماوندی نژاد تصریح کرد: پرورش نوغان در خانواده‌ها و جوانان مشاغلی را فراهم کرده که خروجی این کار محصولی است که با صنایع فرش و پوشاک ارتباط مستقیم دارد و در حوزه صنعت نیز در بخش‌های مختلفی اعم از خودروسازی و هواپیماسازی نیز قابل استفاده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: سال گذشته محصولات آرایشی حاصل از آن در جریان برگزاری جشنواره وجود داشت و امسال این محصولات گسترده‌تر ارائه شده است که نشان می‌دهد پرورش کرم ابریشم و نوغانداری فقط محدود به تولید نخ نیست.

وی اضافه کرد: امروز کشور چین با فاصله بسیار زیاد با دیگر کشورهای دنیا در تولید پیله کرم ابریشم در جایگاه نخست است و ما در رده هشتم قرار داریم که باید این فاصله را کاهش داده و جلوتر از کشورهای هند، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان قرار گیریم.

دماوندی نژاد ادامه داد: موضوع پرورش نوغان یکی از موضوعات اصلی ما به شمار می‌رود که امیدواریم به این جشنواره به عنوان جشنواره ملی نگاه شود قطعاً نواقصی داریم که سعی می‌کنیم این نواقص را برطرف کنیم و سال آینده به قوت بیشتر به این امر مهم بپردازیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در سال گذشته ۸ هزار و ۶۰۰ جعبه تخم نوغان تولید و توزیع شد و امسال به ۲۲ هزار جعبه تخم نوغان رسیده است و سعی ما بر این است هر سال تولیدات داخلی را دوبرابر می‌کنیم.