به گزارش خبرنگار مهر، یحیی شفیعی روز پنجشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه حیات شهرستان مهریز به حیات قنوات و چشمه های آن وابسته است، اظهار داشت: تعداد زیادی از قنوات این شهرستان نیازمند مرمت و لایروبی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده برای مرمت قنوات در سال جاری بیان کرد: امسال از محل اعتبارات استانی ۶۵ میلیارد ریال برای احیای ۴۵ رشته قنات در بخش مرکزی شهرستان اختصاص یافت.

شفیعی افزود: احیای قنات‌های منطقه با همکاری کشاورزان و همراهی مسئولان انجام می شود و جهاد کشاورزی با جدیت این برنامه را به عنوان یکی از برنامه‌های محوری جهاد کشاورزی مهریز دنبال می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز یادآور شد: سال گذشته ۴۵ میلیارد ریال اعتبار استانی برای احیای ۴۳ رشته قنات در روستاهای مختلف به ویژه بخش مرکزی اختصاص یافت.

شفیعی ادامه داد: برای اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی به تامین آب در روستاها به دلیل خشکسالی، نیاز مبرم است و این سازمان توجه خاصی به موضوع دارد.