علیرضا انجلاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام این افراد روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بر اساس مجوز شماره ۴۴۱۲۴ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مجموع سه هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

انجلاسی گفت: وزارت آموزش و پرورش با یک هزار و ۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین سهم از فرصت‌های استخدامی این آزمون را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر مطالعه دقیق دفترچه راهنما گفت: داوطلبان باید پیش از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون را به دقت مطالعه و از احراز شرایط لازم برای شرکت در آزمون اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به محدود بودن بازه زمانی ثبت‌ نام افزود: داوطلبان فرآیند ثبت‌نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز را به روزهای پایانی موکول نکنند.

انجلاسی تأکید کرد: مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد و پس از پایان مهلت مقرر در ۱۳ مهرماه، امکان ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.

وی درباره مراحل پس از برگزاری آزمون نیز گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفی‌شده بررسی و پس از آن ارزیابی تکمیلی و مصاحبه مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور، تعدادی دیگر از دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در این آزمون دارای سهمیه استخدامی هستند.