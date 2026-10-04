۱۱ میلیون تخلف رانندگی در سه ماه نخست امسال در اصفهان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان اصفهان با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان اظهار کرد: اصفهان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های جاده‌ای کشور را در اختیار دارد و محورهای مواصلاتی آن از مناطق جنوبی همچون سمیرم تا کاشان امتداد یافته و به استان‌های لرستان، یزد و قم متصل می‌شود.

حسنوند افزود: مدیریت حجم گسترده تردد در این شبکه، ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش حوادث، نیازمند تلاش مستمر پلیس و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

وی با قدردانی از اقدامات سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان، و سرهنگ علی مولوی، رئیس پلیس راهور استان، ادامه داد: کنترل ترافیک، افزایش ایمنی راه‌ها، توسعه نظارت هوشمند و پیگیری نصب و توسعه دوربین‌ها از جمله اقداماتی است که در روان‌سازی تردد و ارتقای ایمنی نقش دارد.

احیای زیرساخت‌های ترافیکی آسیب‌دیده در کمتر از یک ماه

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های ترافیکی در جریان حملات دشمن گفت: بخشی از زیرساخت‌های حوزه ترافیک آسیب دید، اما با تلاش مجموعه‌های مسئول، این زیرساخت‌ها در کمتر از یک ماه احیا و در برخی موارد با شرایطی بهتر از گذشته وارد مدار خدمت شدند.

حسنوند بر ضرورت استمرار تأمین اعتبار برای توسعه سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: توسعه این زیرساخت‌ها نقش مهمی در کنترل تخلفات و ارتقای ایمنی تردد دارد.

وی با اشاره به حجم بالای تخلفات رانندگی در استان اصفهان افزود: اصفهان از جمله سه استان نخست کشور از نظر ثبت تخلفات توسط دوربین‌های نظارتی است و در سه ماهه نخست سال بیش از ۱۱ میلیون جریمه در استان ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد در کنار اقدامات انتظامی و هوشمندسازی باید فرهنگ‌سازی و آموزش نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا رانندگان بدون نیاز به برخورد و جریمه، قوانین را رعایت کنند.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز در این همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان اصفهان، ضمن قدردانی از خانواده‌های کارکنان انتظامی و تلاش‌های فرماندهان و افسران فراجا اظهار داشت: نیروی انتظامی طی یک سال گذشته با وجود شرایط دشوار، مسئولیت‌ها و مأموریت‌های سنگینی را بر عهده داشته و خانواده این مجموعه نیز در کنار کارکنان، با صبوری و همراهی، نقش مهمی در استمرار این خدمت ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در مجموعه مدیریت شهری افزود: از دهه ۷۰ با فعالیت‌های شهری و اقدامات نیروی انتظامی آشنا هستم و همواره دغدغه کاهش تلفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی وجود داشته است. در مقاطعی با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اجرای برنامه‌های منسجم، روند تلفات به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت، اما در سال‌های اخیر بار دیگر شاهد افزایش حوادث و تلفات بوده‌ایم.

استاندار اصفهان با تقدیر از ابتکار شهرداری و فراجا در برگزاری این همایش تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی ارزشمند است، اما ثمره واقعی این اقدامات زمانی نمایان می‌شود که در کاهش چشمگیر حوادث و تلفات ترافیکی خود را نشان دهد.

ضرورت تجهیز پلیس به فناوری‌های نوین

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط دشوار یک سال گذشته و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های استان گفت: در شرایطی که امکانات و زیرساخت‌های متعددی آسیب دیده و تجهیزات و لجستیک برخی مجموعه‌ها با محدودیت مواجه شده است، باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای تقویت نیروی انتظامی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اصفهان در حوادث اخیر آسیب‌های جدی دیده و نیروی انتظامی نیز از مجموعه‌هایی بوده که خسارت‌های قابل‌توجهی متحمل شده است؛ با این حال، همین مجموعه با قدرت در میدان خدمت حضور داشته و مأموریت‌های خود را دنبال کرده است.

همکاری شهرداری و پلیس برای کاهش نقاط حادثه‌خیز

استاندار اصفهان تأکید کرد: حیف است چنین نیروی خدمتگزاری با چنین ظرفیت انسانی و تخصصی، از نظر تجهیزات و امکانات با محدودیت مواجه باشد. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری، باید برای تجهیز و تقویت پلیس پای کار باشند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت «پلیس هوشمند و مجهز» اظهار داشت: باید از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم و در کنار آن، تعامل مستمر میان شهرداری، پلیس راهور و پلیس راه را برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی ترافیکی توسعه دهیم.

وی افزود: ورود جدی حوزه شهرسازی به موضوع ایمنی معابر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد محیط هوشمند ترافیکی، از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندار اصفهان با اشاره به تجربه مدیریت شهری خود گفت: در دوره‌ای که مسئولیت شهرداری اصفهان را بر عهده داشتم، پروژه‌های متعدد و ابرپروژه‌های شهری اجرا و تقاطع‌های غیرهمسطح مختلفی احداث شد. امروز نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و مدیریت هوشمند، اقدامات مؤثری برای ارتقای کیفیت تردد و ایمنی شهر انجام داد.

آموزش شهروندی و دانش‌آموزان را جدی بگیریم

جمالی‌نژاد همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساخت و فناوری، باید آموزش شهروندی و آموزش دانش‌آموزان را با جدیت دنبال کنیم. فرهنگ ترافیک باید از سنین پایین در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: اخیراً در حوزه هوش مصنوعی و گردشگری برنامه‌های مختلفی را آغاز کرده‌ایم و معتقدم در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک نیز می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد و زمینه ایجاد یک نظام هوشمند و کارآمد ترافیکی را فراهم ساخت.

اصفهان در لیگ دیگری بازی می‌کند

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه این استان گفت: در دیداری که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، درباره فرهنگ شهروندی اصفهان صحبت شد و ایشان جمله زیبایی بیان کردند که اصفهان در لیگ دیگری بازی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم نیروی انتظامی اصفهان نیز با توجه به ظرفیت، دانش، تجربه و تلاش کارکنان خود، در همین جایگاه قرار دارد و باید با تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و فناوری، زمینه خدمت‌رسانی هرچه بهتر این مجموعه را فراهم کنیم.

جمالی‌نژاد از فرماندهان و کارکنان انتظامی، شهرداری و همه دستگاه‌هایی که برای ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک استان تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و بر استمرار همدلی و همکاری میان مجموعه‌ها تأکید کرد.

کاهش ۷ درصدی تصادفات فوتی اصفهان

در ادامه این همایش، رئیس پلیس راهور استان اصفهان با ارائه گزارشی از وضعیت حوادث ترافیکی گفت: در چهار ماهه نخست امسال تیر و مرداد از ماه‌هایی بود که بیشترین میزان تصادفات را شاهد بودیم، اما با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از شهریورماه روند تصادفات مهار شد.

علی مولوی افزود: اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه موجب شده است تصادفات فوتی در استان ۷ درصد کاهش یابد و تلاش پلیس برای ادامه این روند دنبال می‌شود.

وی آرام‌سازی، هوشمندسازی و فرهنگ‌سازی را سه مؤلفه اصلی مدیریت ترافیک دانست و اظهار کرد: اگر این سه مؤلفه در کنار یکدیگر سازماندهی و برای آنها سرمایه‌گذاری شود، می‌توان نتایج مؤثری در کاهش حوادث ترافیکی به دست آورد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر اینکه هدف پلیس از اعمال قانون صرفاً برخورد با رانندگان نیست، گفت: هدف نهایی اعمال قانون، کاهش حوادث و تلفات است؛ زیرا تصادفات علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کنند.

مولوی با اشاره به سهم تصادفات در هزینه‌های اقتصادی کشور افزود: خسارت‌های ناشی از تصادفات حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بخشی از این هزینه‌ها به جای جبران خسارت ناشی از تصادفات در امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هزینه شود، آثار مثبتی برای جامعه خواهد داشت.

بیش از ۵۰ درصد حوادث ترافیکی مربوط به موتورسیکلت‌هاست

رئیس پلیس راهور استان اصفهان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای ترافیکی استان را حوادث مربوط به موتورسیکلت‌سواران عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد حوادث ترافیکی به این گروه مربوط می‌شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فوتی‌های این حوادث به دلیل ضربه به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی رخ می‌دهد و به همین دلیل پلیس در کنار اجرای طرح‌های سلبی، اقدامات فرهنگی و آموزشی را نیز دنبال می‌کند.

مولوی از فعالیت اتوبوس آموزش ترافیک در کلان‌شهر اصفهان و دیگر شهرهای استان خبر داد و گفت: برنامه‌های آموزشی برای موتورسیکلت‌سواران، رانندگان ناوگان بار و مسافر و رانندگان سازمان‌ها در حال اجراست.

وی درباره توقیف ساعتی موتورسیکلت‌های متخلف نیز اظهار کرد: هدف پلیس از توقیف موتورسیکلت، اعمال قانون یا مسائل اقتصادی نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث و نجات جان شهروندان است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان همچنین از ارائه بیش از ۸۰۰ هزار خدمت ترافیکی در مدت ۶ ماه خبر داد و افزود: این خدمات در حوزه‌های صدور گواهینامه، شماره‌گذاری، تعویض پلاک و اجرائیات به مردم استان ارائه شده است.

مولوی با اشاره به شناسایی بیش از ۵۰ نقطه حادثه‌خیز در استان گفت: ۱۸ نقطه از این مناطق که ظرفیت بالایی برای وقوع تصادف داشتند، با پیگیری‌های انجام‌شده اصلاح و اقدامات پیشگیرانه در آنها اجرا شده است.

وی همچنین از برخورد با دوردور و حرکات نمایشی در سطح شهر خبر داد و گفت: بیش از یک‌هزار دستگاه خودرو در این طرح‌ها شناسایی و توقیف شده‌اند و پلیس در ساعات شب با حضور در نقاط موردنظر با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر امنیت و آرامش شهروندان را به خطر می‌اندازند، برخورد می‌کند.

ثبت ۶۳ میلیون تخلف هوشمند در پنج سال

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان نیز در این همایش، مدیریت ترافیک را نیازمند همکاری میان پلیس، مدیریت شهری و شهروندان دانست و گفت: مدیریت ترافیک بر سه رکن مهندسی و ایمنی ترافیک، اعمال قانون و آموزش و فرهنگ‌سازی استوار است.

سعید ساکت با قدردانی از تلاش کارکنان پلیس راهور در کنترل ترافیک و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز افزود: مدیریت جریان ترافیک در کلان‌شهری مانند اصفهان مأموریتی پیچیده و مستمر است و تحقق تردد ایمن و روان نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت شهروندان است.

وی با اشاره به حجم تردد در شهر اصفهان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته حدود ۱۲.۷ میلیارد سفر در شهر اصفهان انجام شده و بیش از ۶۳ میلیون تخلف از طریق سامانه‌های هوشمند به ثبت رسیده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با ابراز تأسف از جان‌باختن ۲۰ نفر در تصادفات بزرگراهی شهر طی چهار ماه ابتدایی امسال گفت: با وجود اجرای طرح‌های کنترلی و نظارت‌های میدانی، این آمار نشان می‌دهد علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات پلیس، ارتقای مسئولیت‌پذیری رانندگان و پرهیز از رفتارهای پرخطر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

ساکت تأکید کرد: هدف از توسعه دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های هوشمند، درآمدزایی نیست بلکه پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز، افزایش انضباط ترافیکی و حفاظت از جان و مال شهروندان است.

وی ادامه داد: همکاری پلیس و شهرداری در زمینه هوشمندسازی، ایمن‌سازی معابر و اجرای مقررات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث داشته باشد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت ترافیک یک مسئولیت عمومی است و اگر دستگاه‌های مسئول و شهروندان در کنار پلیس و شهرداری قرار گیرند، می‌توان گام‌های مؤثری برای کاهش تصادفات برداشت.

وی افزود: هدف مشترک مجموعه مدیریت شهری و پلیس، ایجاد شهری ایمن‌تر و ترددی روان‌تر و مهم‌تر از همه صیانت از جان شهروندان است.