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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

تداوم گشت‌های نظارتی در بروجرد؛ برخورد قانونی با تخلفات نانوایی‌ها

تداوم گشت‌های نظارتی در بروجرد؛ برخورد قانونی با تخلفات نانوایی‌ها

بروجرد- معاون برنامه‌ریزی فرمانداری بروجرد بر تداوم گشت‌های مشترک نظارتی و برخورد قانونی با تخلفات نانوایی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک تنظیم بازار با حضور عمادی‌پور، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری بروجرد، از نانوایی‌های روستاهای بخش مرکزی بازدید و عملکرد این واحدها از نظر رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی بررسی شد.

در جریان این بازرسی‌ها، برخی نواقص مشاهده و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای نانوایی ارائه شد.

نظارت بر کیفیت، وزن و قیمت نان

عمادی‌پور با تأکید بر اینکه نان از کالاهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم است، اظهار کرد: گشت‌های مشترک نظارتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و کیفیت و وزن نان، قیمت، رعایت مسائل بهداشتی و سایر ضوابط صنفی نانوایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارجاع پرونده متخلفان به مراجع ذی‌صلاح

وی افزود: با واحدهای متخلف، به‌ویژه در صورت تکرار تخلف، برخورد جدی و قانونی خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

کد مطلب 6967331

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