به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک تنظیم بازار با حضور عمادی‌پور، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری بروجرد، از نانوایی‌های روستاهای بخش مرکزی بازدید و عملکرد این واحدها از نظر رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی بررسی شد.

در جریان این بازرسی‌ها، برخی نواقص مشاهده و تذکرات لازم به متصدیان واحدهای نانوایی ارائه شد.

نظارت بر کیفیت، وزن و قیمت نان

عمادی‌پور با تأکید بر اینکه نان از کالاهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم است، اظهار کرد: گشت‌های مشترک نظارتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و کیفیت و وزن نان، قیمت، رعایت مسائل بهداشتی و سایر ضوابط صنفی نانوایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارجاع پرونده متخلفان به مراجع ذی‌صلاح

وی افزود: با واحدهای متخلف، به‌ویژه در صورت تکرار تخلف، برخورد جدی و قانونی خواهد شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.