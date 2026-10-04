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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

ناپایداری‌های جوی تا اواخر دوشنبه در خوزستان ادامه دارد

ناپایداری‌های جوی تا اواخر دوشنبه در خوزستان ادامه دارد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده ضرایب بالای ناپایداری تا اواخر روز دوشنبه در سطح استان است و وقوع رگبار، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای انتظار می‌رود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ناپایداری‌های جوی به صورت نقطه‌ای رخ خواهد داد و طی امروز و فردا نیز وزش باد در مناطق جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود.

وی به وضعیت دریایی و دمایی خوزستان اشاره کرد و افزود: شمال خلیج فارس از اواسط وقت امروز تا اواسط روز سه‌شنبه مواج پیش‌بینی می‌شود و روند تغییرات دما نیز تا اواخر هفته جاری به صورت افزایشی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به میزان بارش‌ها تصریح کرد: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته در ایستگاه سراک با ۴۵ میلی‌متر گزارش شده است.

سبزه‌زاری در پایان درباره نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت امیدیه با ۴۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دهدز با ۱۵.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند؛ همچنین بیشینه و کمینه دمای اهواز به ترتیب ۳۹.۸ و ۲۷.۵ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.

کد مطلب 6967246

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