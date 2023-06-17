میکروپلاستیک ها به مجاری هوایی انسان می چسبند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق مطالعه منتشرشده اخیر، افراد در هر ساعت حدود ۱۶.۲ بیت از این میکروپلاستیک ها را استنشاق می‌کنند که معادل یک کارت اعتباری کامل در هر هفته است. این میکروپلاستیک ها معمولاً حاوی مواد شیمیایی سمی هستند.

«یوآن تانگ گو»، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه فناوری کوئینزلند در استرالیا، گفت: «این مطالعه بر نیاز به آگاهی بیشتر از حضور و تأثیرات بالقوه میکروپلاستیک‌ها بر سلامتی در هوایی که تنفس می‌کنیم تأکید دارد».

محققان خاطرنشان کردند که میلیون‌ها تُن از این ذرات میکروپلاستیک در آب، هوا و خاک یافت شده است. آنها خاطرنشان کردند که تولید جهانی میکروپلاستیک در حال افزایش است و در مطالعات سال ۲۰۲۲ میکروپلاستیک‌ها در اعماق راه‌های هوایی انسان یافت شد و این نگرانی‌ها را در مورد خطرات جدی سلامت تنفسی برانگیخت.

تیم محققان یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی را برای تجزیه و تحلیل انتقال میکروپلاستیک و رسوبات در مجاری هوایی فوقانی ایجاد کرد.

این مطالعه نشان داد که این میکروپلاستیک ها تمایل داشتند در نقاط داغ حفره بینی و پشت گلو جمع شوند. اندازه آنها ۱.۶، ۲.۵۶ و ۵.۵۶ میکرون و شکل کروی، چهار وجهی و استوانه‌ای بود.

این تیم همچنین حرکت در شرایط تنفس آهسته و سریع را بررسی کردند.

به گفته محققان، شکل پیچیده و بسیار نامتقارن راه هوایی و رفتار جریان پیچیده در حفره بینی و حلق باعث می‌شود که میکروپلاستیک ها از خط مسیر جریان منحرف شده و در آن نواحی رسوب کنند.

به گفته نویسندگان، این مطالعه نگرانی واقعی قرار گرفتن در معرض و استنشاق میکروپلاستیک‌ها را برجسته می‌کند، به‌ویژه در مناطقی که سطوح بالایی از آلودگی پلاستیکی یا فعالیت‌های صنعتی دارند.