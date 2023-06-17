به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد بعد از عید قربان کار خود را آغاز می‌کنند.

این خبر بر اساس منابع محلی عربستان اعلام شده و آنگونه که شبکه خبری الاخباریه عربستان سعودی گزارش داده است، این خبر همزمان با حضور «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان در تهران اعلام شده است.

شبکه خبری الاخباریه همچنین افزود: وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر رسمی خود به تهران با «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور ایران دیدار کرده است.

بحجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار وزیر خارجه عربستان سعودی با استقبال از برقراری روابط دو کشور مهم و اثرگذار جهان اسلام، به موسم حج و حضور مسلمانان از اقصی نقاط دنیا در سرزمین وحی اشاره کرد و افزود: اقتضای اعتقادات اسلامی، حسن همسایگی و منافع دو ملت در گفتگو و تعامل تهران و ریاض است.

رئیس جمهور با تاکید بر سیاست همسایگی دولت و اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی برای توسعه روابط با کشورهای اسلامی ندارد، به استقبال و خرسندی دولت‌ها و ملت‌های اسلامی از برقراری روابط تهران- ریاض اشاره کرد و اظهار داشت: تنها دشمنان مسلمانان و در رأس آنها رژیم صهیونیستی از توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای ایران و عربستان ناراحت هستند.

رئیسی با بیان اینکه در منطقه ما مسائل و مشکلات مختلفی وجود دارد که مایه رنج امت اسلامی شده است، تاکید کرد: با همکاری و گفتگوی بین کشورهای منطقه می‌توان بر این مصائب و مشکلات فائق آمد و در این مسیر نیازی به دخالت بیگانگان نیست.

رئیس جمهور به تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و نابودی گروه‌های تکفیری اشاره کرد و افزود: نتایج و تجربیات این مبارزه موفق از جمله مسائلی است که می‌تواند محور همکاری‌های دو کشور باشند.

رئیسی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی نه فقط دشمن فلسطینیان که تهدیدی برای همه مسلمانان است و عادی سازی روابط برخی کشورها با این رژیم نه تنها امنیت ساز نیست بلکه مخالف نظر امت اسلامی هم هست.

«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با ابراز خرسندی فراوان از برقراری روابط دو کشور اسلامی و سفر به تهران، اظهار داشت: ما در یک مرحله طلایی قرار داریم که باید قدر آن را بدانیم و همکاری با جمهوری اسلامی ایران زمینه بهره مندی از این شرایط را برای طرفین و منطقه فراهم می‌کند.

وزیر خارجه عربستان با اشاره به دستور پادشاه این کشور برای تشکیل کارگروه‌های مختلف برای توسعه روابط با ایران، به تلاش‌های کشورش برای ارتقا روابط به سطح استراتژیک اشاره کرد و افزود: همکاری‌های اقتصادی، توسعه‌ای و فرهنگی در دستور کار تهران و ریاض قرار دارد.

فیصل بن فرحان با بیان اینکه برخی از کشورهای دنیا تمایل ندارند که منطقه ما به آرامش و پیشرفت برسد، اظهار داشت: با گسترش تعامل کنونی ایران و عربستان در سطح همه کشورهای اسلامی، دستاورهای بی پایانی پدید خواهد آمد و تضمینی است برای اینکه هیچ کشور خارجی در منطقه ما دخالت نکند.

پیش از این دیدار نیز، «حسین امیر عبداللهیان»، وزیرخارجه ایران میزبان همتای سعودی خود بود و حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی با فیصل بن فرحان، اظهار داشت: امروز میزبان همتا و همکار خود در تهران هستم. یکصد روز از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک دو کشور سپری می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود: توانستیم در پایتخت‌های دو کشور و مدینه و مشهد زمینه بازگشایی سرکنسولگری‌های دو کشور را فراهم کنیم.