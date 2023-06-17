بازدید رئیس پلیس راهور فراجا از اتوبان تهران-شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته بود که بارش شدید باران به میزان ۴۷ میلیمتر در مدت دو ساعت در شمال کشور و به خصوص منطقه چالوس سبب جاری شدن سیل در جاده‌های شمالی کشور شد.

در نتیجه وقوع این سیل صدها تن گل و لای به بخش‌های مختلفی از جاده وارد شده و منجر به انسداد مسیرها شد.

همچنین بسیاری از خودروها در جاده چالوس و آزاراه تهران شمال در سیل گرفتار شده و متأسفانه تعدادی از شهروندان در این حوادث فوت کردند.

جاده چالوس و آزادراه تهران شمال برای چندین روز و به جهت تخلیه گل و لای و ترمیم بخش‌های از بین رفته جاده به روی هموطنان مسدود شد.

سرانجام امروز مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲؛ سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا و سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور به همراه عوامل راهداری از اتوبان تهران-شمال بازدید کرد.

سردار هادیانفر درباره وضعیت جاده چالوس و خساراتی که در پی سیل به این جاده وارد شده بود، گفت: در پی سیلی که رخ داد، به جاده چالوس خسارات بالایی وارد شد و تخریب زیادی را در نقاط مختلف این جاده شاهد بود. در واقع این سیل هم جاده را تخریب و هم خسارات جدی به زیرسازی جاده وارد کرد.