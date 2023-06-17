بجنورد بیش از سایر نقاط خراسان شمالی در معرض سیلاب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دعوت بیشتر از مسئولان کشوری به خراسان شمالی موجب می‌شود تا در تصمیم سازی های کلان اتفاقات خوبی برای استان رخ دهد و مسیر توسعه هموارتر شود.

استاندار خراسان شمالی در ارتباط با خطر بروز سیلاب در استان و مشکلات این حوزه گفت: مرکز استان بیشتر در معرض خطر سیلاب قرار دارد لذا نیازمند ادوات و ماشین آلات سنگین هستیم که در سفر وزیر کشور مقرر شد تا این ادوات با قیمت مناسب از سوی سازمان شهرداری‌های کشور به مدیریت بحران استانداری اختصاص یابد.

وی بر توسعه بخش کشاورزی نیز تاکید کرد و افزود: ضمن آنکه باید سیستم‌های آبیاری نوین افزایش یابد، در سفر رئیس جمهور نیز اعتبارات خوبی برای حوزه توسعه کشاورزی اختصاص یافته که با تحقق آن رشد این حوزه را شاهد خواهیم بود.

حسین نژاد بیان داشت: انتقال آب‌های سرانی، پساب پتروشیمی، افزایش مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی، پیگیری تسهیلات سفر رئیس جمهور، پیگیری وضعیت رفاهی کارکنان وزارت کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این سفر بود.