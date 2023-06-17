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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

اسنوکربازان برتر آسیا در مزار شهدای گمنام

اسنوکربازان برتر آسیا در مزار شهدای گمنام

ورزشکاران برتر شرکت کننده در مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا پیش از آغاز رسمی این رقابت ها در تهران، با حضور در مزار شهدای گمنام وزارت ورزش، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، صبح امروز شنبه ورزشکاران ۲۰ کشور آسیایی شرکت کننده در اسنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی کشورمان یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی را گرامی داشتند. ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات آسیایی اسنوکر پیش از حضور در سالن برگزاری مسابقات و افتتاح رقابت‌ها در وزارت ورزش و جوان حضور پیدا کرده و یاد شهدای کشورمان را گرامی داشتند.

در این مراسم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، کاظمی‌پور معاون توسعه ورزش بانوان، کاوه احمدی سرپرست حوزه وزارتی، مدیران فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حضور داشتند و وزیر ورزش و جوانان دقایقی را به گفتگو با میهمانان خارجی اختصاص دادند.

مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در سه بخش تیمی، ۶ توپ و زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان ۲۰ کشور به میزبانی کشورمان در تاریخ ۲۷ خردادماه لغایت ۴ تیرماه برگزار می‌گردد.

کد مطلب 5812433

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