اسنوکربازان برتر آسیا در مزار شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر و روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، صبح امروز شنبه ورزشکاران ۲۰ کشور آسیایی شرکت کننده در اسنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی کشورمان یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی را گرامی داشتند. ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات آسیایی اسنوکر پیش از حضور در سالن برگزاری مسابقات و افتتاح رقابت‌ها در وزارت ورزش و جوان حضور پیدا کرده و یاد شهدای کشورمان را گرامی داشتند.

در این مراسم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، کاظمی‌پور معاون توسعه ورزش بانوان، کاوه احمدی سرپرست حوزه وزارتی، مدیران فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حضور داشتند و وزیر ورزش و جوانان دقایقی را به گفتگو با میهمانان خارجی اختصاص دادند.

مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در سه بخش تیمی، ۶ توپ و زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان ۲۰ کشور به میزبانی کشورمان در تاریخ ۲۷ خردادماه لغایت ۴ تیرماه برگزار می‌گردد.