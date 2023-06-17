شولتز: ناتو آماده دفاع از قلمرو خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان امروز شنبه و مقارن با آغاز برگزاری بزرگترین رزمایش پدافند هوایی ناتو در خاک این کشور از پایگاه هوایی «جاگل» (Jagel) در شمال آلمان دیدن کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، صدراعظم آلمان در این دیدار در سخنانی ادعا کرد که ائتلاف نظامی ناتو آماده است تا از هر سانتی متر از اراضی خود دفاع کند!

«اولاف شولتز» در جمع فرماندهان ارشد ناتو در این خصوص گفت که متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای دفاع از هر سانتی متر از قلمرو خود آماده هستند!

وی در این ارتباط گفت: نیروهای ما با هم برای دفاع از قلمرو خود آموزش می‌ بینند تا این پیام توسط همه جدی گرفته شود که آماده‌ایم از هر سانتی متر خاک خود دفاع کنیم.

پیشتر اعلام شده بود که حدود ۱۰ هزار پرسنل نظامی از ۲۵ کشور قرار است در این رزمایش شرکت کنند. هدف ادعایی از این رزمایش «بهینه سازی و گسترش همکاری بین کشورهای ناتو و دیگر کشورها» و در عین حال «نشان دادن قدرت اتحاد» رسانه ای شده بود. رزمایش مذکور به میزبانی آلمان در حال برگزاری است.

۳ پایگاه آلمانی در این رزمایش شرکت می کنند. پایگاه هوایی Wunstorf، واقع در نزدیکی هانوفر (نیدرزاکسن)، نقش محوریت را در این رزمایش ایفا می کند.

به گزارش رویترز، ایالات متحده به تنهایی ۲۰۰۰ پرسنل گارد ملی هوایی و حدود ۱۰۰ هواپیما را برای شرکت در رزمایش آموزشی اعزام کرد.

«امی گاتمن» (Amy Gutmann) سفیر ایالات متحده در آلمان در این ارتباط گفته بود: این تمرینی است که برای هر کسی که تماشا می‌ کند کاملاً تأثیر گذار است و ما کسی را مجبور به تماشای آن نمی‌ کنیم.