۶۰۰ کیلومتر از سیم برق در غرب مازندران به کابل تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی عصر شنبه در تشریع عملکرد و چالش‌های صنعت برق غرب مازندران افزود: در سال گذشته توفیقات خوبی نصیب شرکت شد و همکاران با روحیه جهادی و حضور میدانی برای پایداری شبکه تلاش کردند و نتیجه آن در تابستان سال گذشته مشهود بود و شهروندان شاهد خاموشی برق نبودند و با این روحیه جهادی و آمادگی کامل پیک تابستان ۱۴۰۲ را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

بابایی با اشاره به تبدیل سیم به کابل به عنوان یکی از از اقدامات شرکت در پایداری شبکه بیان کرد: در سال گذشته ۶۰۰ کیلومتر سیم به کابل تبدیل شد و در سال جاری این موضوع روند رو به رشد خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران عدم امکان واگذاری انشعاب به اماکن فاقد پروانه، سرقت انرژی، تأسیسات و تجهیزات صنعت برق را از مهمترین چالش‌ها و مشکلات شرکت برشمرد و خواستار مساعدت در رفع این معضل شد.

سید علی قاسمی فرماندار شهرستان چالوس نیز اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق عرب مازندران با حضور مدیرعامل جهادی و همکاران میدانی در حادثه سیل سال گذشته درخشش خوبی داشت و این فرمانداری آمادگی همکاری در رفع مشکلات را دارد.

محمدعلی محسنی نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر؛ چالوس و کلاردشت در مجلس بیان کرد: مجموعه همکاران صنعت برق در سه شهرستان همیشه آماده و پاسخگوی مطالبات مردم هستند و در تمام بازدیدهای میدانی و دیدارهای مردمی توضیحات لازم و شفاف را به ارباب رجوع می‌دهند.