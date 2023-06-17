پوتین: مشکلات اوکراین پس از کودتایی با حمایت حامیان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در دیدار با هیات کشورهای آفریقایی در سن پترزبورگ در سخنانی اعلام کرد: از رویکرد متوازن کشورهای آفریقایی در قبال درگیری در اوکراین استقبال می کنم.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: درباره وضعیت اوکراین، روسیه آماده گفتگوی سازنده با کسانی است که خواهان صلح بر اساس اصول برابری و در نظر گرفتن منافع متقابل هستند.

«ولادیمیر پوتین» افزود: همه مشکلات در اوکراین پس از یک کودتای غیرقانونی با حمایت حامیان غربی آغاز شد. روسیه از افرادی حمایت کرد که با تسلیم شدن به مقامات کی یف پس از کودتا موافقت نکردند.

وی در ادامه به هیئت آفریقایی توافقنامه مربوط به تضمین های امنیتی و صلح اوکراین را نشان داد که در ماه مارس سال گذشته مورد توافق طرفین قرار گرفت.

«پوتین» خاطرنشان کرد که این سند مورد توافق مذاکره کنندگان کی یف بود، اما به محض اینکه روسیه نیروهای خود را از کی یف خارج کرد، اربابان غربی آن این معاهده را کنار گذاشتند.

این مقام روسی اضافه کرد که روسیه بر اساس منشور سازمان ملل متحد حق دارد دونباس را ابتدا به صورت مستقل به رسمیت بشناسد و سپس به حمایت از آنها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اظهارات رئیس جمهور روسیه در واکنش به سخنان «مکی سال» (Macky Sall) رئیس جمهور سنگال مبنی بر اینکه پایبندی به منشور سازمان ملل شرط گفتگو بین روسیه و اوکراین است، بیان شد.

«ولادیمیر پوتین» در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از ۳۱.۷ میلیون تُن غلات از بنادر اوکراین، تنها ۹۳۶ هزار تن در کل دوره توافقنامه غلات به آفریقا ارسال شد که ۳.۱ درصد از کل به شمار می اید. بحران در بازار بین‌ المللی مواد غذایی پیامد درگیری فعلی در اوکراین نیست، بلکه نتیجه اقدامات کشورهای غربی است که در طول همه‌ گیری کووید- ۱۹، با سوء استفاده از موقعیت‌ های انحصار طلبانه خود، به انتشار مبالغ کلانی پرداختند. تا ۱۵ ژوئن ۳۱.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی از بنادر اوکراین با کمک روسیه و ترکیه صادر شده است.