تکمیل خوابگاه پردیس دانشگاهی کمالوند مطالبه دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز شنبه در بازدید بازدید از خوابگاه دانشجویی در حال ساخت در مجتمع پردیس دانشگاهی کمالوند، اظهار داشت: اتمام پروژه در حال احداث خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشجویی مجتمع پردیس کمالوند و خوابگاه متاهلی از مطالبات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان است.

وی، خواستار تأمین اعتبار لازم برای اتمام پروژه خوابگاه ۴۰۰ نفره توسط وزارت بهداشت شد.

بنا بر این گزارش، در این بازدید معاون توسعه، معاون تسهیلات، رئیس سرمایه گزاری صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، معاون توسعه و مدیریت منابع و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان حضور داشتند.