به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز شنبه شورای توسعه سواحل مکران، جبران عقب‌ماندگی ها در توسعه این منطقه را از جمله اهداف مهم سازمان توسعه سواحل مکران برشمرد و بر ضرورت تدوین برنامه پنج‌ساله با برش‌های یک‌ساله و همچنین تخصیص بودجه و زمانبندی متناسب با این برنامه‌ها برای تسریع در توسعه منطقه راهبردی مکران تاکید کرد.

رئیس جمهور تمرکز مدیریتی را لازمه توسعه متوازن این منطقه عنوان و شورای توسعه سواحل مکران را مکلف کرد، نحوه همکاری دستگاه‌ها را به منظور تحقق اهداف مشخص شده در توسعه این منطقه معین و به آنها اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به موضوع تأمین مالی طرح‌های توسعه سواحل مکران از سوی دولت، از دبیر شورای توسعه سواحل مکران خواست در گام اول خودکفایی مالی و در گام بعدی تولید سرمایه و ثروت از این منطقه برای کشور را در دستور کار قرار دهد.

رئیسی ارتباط با کشورهای همسایه و همجوار در جهت توسعه این منطقه را نیز مورد تاکید قرار داد و دبیر شورای توسعه سواحل مکران را مکلف کرد، هماهنگ با وزارت امور خارجه، برقراری ارتباط با همسایگان را در این زمینه آغاز نماید.

در ابتدای این جلسه دکتر حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران با اشاره به نتایج مثبت سفر اخیر رئیس جمهور به منطقه مکران و برگزاری جلسه ویژه، در گزارشی از اقدامات انجام شده برای توسعه سواحل مکران، به تصویب اساسنامه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران اشاره و به تشریح وضعیت کریدورهای شکل گرفته در کشور در جهت تسهیل تبادلات تجاری منطقه، چشم‌انداز احصا شده برای سواحل مکران در افق ۱۴۰۸ و همچنین موانع و چالش‌های پیش روی توسعه این منطقه پرداخت.