بهره برداری از ۴۸ پروژه بخش کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر سید محمود حسینی پور استاندار مازندران شامگاه شنبه در آئین افتتاح ۴۸ فروش شاخص بخش کشاورزی مازندران با بیان اینکه آوازه مردان شهرستان آمل با تولیدات محصولات کشاورزی و با تولیدات برند در کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و غیره طنین انداز است، گفت: این شهرستان معرف ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ و مردم ایران هستند.

وی با بیان اینکه جهاد یک تفکر و یک راه روشن است که حضرت امام رحمت الله علیه برای اجرای کارهای بزرگ سازمان جهاد را تأسیس کرده است، افزود: مردم شهرستان آمل جهادگر هستند و در شرایط و زمانی که تحریم اقتصادی ظالمانه علیه کشور وجود دارد، سرازپا نمی‌شناسند و دائم در حال فعالیت هستند.

وی گفت: وقتی صحبت از پایانه مرکبات است نام آمل می‌درخشد و وقتی صحبت از برنج و پایانه برنج است، نام آمل بر سرزبان ها است.

حسینی پور با اشاره به آوازه صنعت در شهرستان آمل و تولید صنعتی گفت: مردم آمل پرتلاش و قوی و شیعه واقعی امیرالمومنین هستند و در شرایط جنگ اقتصادی تولیدکنندگان پرچم انقلاب اسلامی را بالا برده اند.

استاندار مازندران با تقدیر از سرمایه گذاران در حوزه تولید اظهار داشت: نام امل در عرصه‌های مختلف می‌درخشد و شهرستان شخصیت‌های بزرگی را در طول تاریخ تقدیم کرده است.

وی با تقدیر از فعالان امر تولید در شهرستان‌ها آمل گفت: با حمایت دولت سیزدهم از تولید حمایت می‌شود وچشم انداز روشنی برای آینده تولید در کشور ترسیم است و امروز در عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران پیشرفته است.

حسینی‌پور یادآور شد: قدرت جمهوری اسلامی ایران امروز به موشک و پهپاد نیست بلکه قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم مسلمان شیعه و با انگیزه بالا هستند که دنیا را متحیر کرده اند.

استاندار مازندران با اشاره به ایجاد تحول در سازمان جهاد کشاورزی گفت: تولید کشاورزی امنیت و اقتدار ایران اسلامی را بالا برده است و باید با نگاه دانش بنیان و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان غذا حمایت کرد.

وی با بیان اینکه باید تولیدات کشاورزی را به سطح کشور هلند برسانیم، گفت: کشور هلند سالانه ۹۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر می‌کند در حالی که ۱۰ درصد اراضی آن در اختیار کشاورزی است اما ۷۰ درصد اراضی مازندران مختص بخش کشاورزی است.