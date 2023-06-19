۱۲ هزار مستاجر زنجانی تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی زنجان، بهزاد کردلو گفت: متقاضیان زنجانی برای دریافت وام ودیعه مسکن می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

وی به پرداخت ودیعه مسکن در استان زنجان اشاره کرد و بیان داشت: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون ۱۵ هزار نفر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://saman.mrud.ir برای دریافت ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: از سال ۹۹ تاکنون هم ۵۱ هزار نفر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://saman.mrud.ir برای دریافت ودیعه مسکن ثبت نام کردند که ۱۲ هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات شدند که مبلغ دریافتی بیش از دو هزار میلیارد تومان بوده است.

مستاجرین کدرهگیری را به صورت رایگان دریافت کنند

کردلو تاکید کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به دارا بودن سه شرط است و متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متأهل یا سرپرست خانوار و دارای فرم «ج» سبز بوده و همچنین دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان و دارای کد رهگیری بوده و تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی بعد از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بوده و مالکیت روز هم نداشته باشند می‌توانند از امتیاز ودیعه مسکن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ برای متقاضیان واجد شرایط در استان زنجان حداکثر ۴۰ میلیون تومان بود، افزود: مستاجرینی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت وام هستند.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، تاکید کرد: مستاجرینی که دارای کد رهگیری نیستند می‌توانند به سامانه املاک و مستغلات آدرس سامانه (amlak.mrud.ir) و (srem.ir) مراجعه کرده و کد رهگیری را به صورت رایگان دریافت کنند.