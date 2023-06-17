کاروان پیاده بسیجیان محبان الرضا(ع) بافق وارد بهاباد شد

مدیر این کاروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر یک هزار کیلومتری اعضای 150 نفری کاروان که از قشرهای مختلف به ویژه جوانان هستند، ۳۰ روز طول می‌کشد.

حجت الاسلام سیدعلی طباطبایی عنوان کرد: زائران در گروه‌های هشت گانه از جمله سقایی، علمداری، نگهبانی و خادم الرضایی سازماندهی شدند و در این ایام از مسائل مختلف فرهنگی و دینی بهره مند می‌شوند.

مدیر کاروان زیارتی پیاده بسیجیان امام رضا(ع) بافق بیان کرد: دعای عهد، زیارت عاشورا، کلاس‌های بصیرتی، اذکار روزانه، نشست‌های اعتقادی، نماز شب، نمازهای جماعت در سه وقت، برگزاری برنامه شهادت امام صادق(ع) و میلاد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) از مهمترین برنامه‌های این کاروان در طول مسیر است.

طباطبایی تصریح کرد: این کاروان هنگام عبور از شهرها و آبادی‌ها از افراد بستری در منازل عیادت می‌کنند و ضمن سرکشی از بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری معلولان، زیارت امامزادگان و غبارروبی قبور شهدا، با علما و مسئولان دیدار می‌کنند.

طباطبایی با بیان اینکه زائران در مدت یک ماه، مسافت هزار و ۱۱۸ کیلومتری شهرستان بافق تا مشهد مقدس را طی می‌کنند و پس از عبور از ۸۵ شهر و روستا به مشهد می‌رسند، افزود: این کاروان ۱۵۰ نفر هستند که ۳۰ نفر کادر و ۱۲۰ نفر نیز به صورت پیاده در این سفر ما را همراهی می‌کنند.