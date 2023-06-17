صنایع تبدیلی بخش کشاورزی آذربایجان غربی باید نوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی آذربایجان غربی، افزود: در مجموع ۴۶۵ واحد سردخانه نگهداری و ذخیره‌سازی میوه با ظرفیت یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن در استان فعال است که این صنایع تبدیلی نیاز به نوسازی و تجهیز به امکانات جدید دارد.

وی با بیان اینکه ۲۵۳ واحد از مجموع ۴۶۵ واحد سردخانه نگهداری میوه در سطح استان، در شهرستان ارومیه مستقر شده و مابقی در سطح سایر شهرهای استان فعال است، ادامه داد: توسعه واحدهای بالای صفر اتمسفریک به منظور نگهداری همزمان سیب و انگور و میوه‌های هسته‌دار از راهبردهای مد نظر است که در این زمینه برای ۱۱۰ واحد جواز تأسیس سردخانه اتمسفریک صادر شده و در حال طی مراحل قانونی و تعدادی نیز در دست احداث هستند.

شهبازی اضافه کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله سردخانه‌ها برای ذخیره میوه به خصوص سیب درختی و عرضه با کیفیت آن در بازار نقش اول را ایفا می‌کنند که نیاز به نوسازی تجهیزات این واحدها برای نگهداری کیفی‌تر محصول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: در بحث سورتینگ و بسته بندی محصول سیب با تلاش‌های استاندار آذربایجان غربی کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر ظرفیت سورتینگ و بسته‌بندی میوه به ویژه سیب درختی در استان افزایش مطلوبی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: علاوه بر سیب میوه‌های هسته‌دار و از جمله انگور نیز در این واحدها سورت می‌شود، که با این اقدام به طور چشمگیری از افزایش ضایعات میوه‌ای کاهش می‌یابد.

آذربایجان غربی یکی از استان‌های فعال در تولید محصولات باغی و زراعی و به ویژه سیب درختی و چغندر قند با تولید بیش از یک میلیون تن در سال است.