۱۰.۵ هکتار از مراتع سمیرم در آتش سوخت

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقوع حریق عصر امروز در مرتع و علفزارهای کنگان بخش پادنای علیای شهرستان سمیرم گزارش شد.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام و پس از ۱.۵ ساعت این حریق اطفا شد، تصریح کرد: این آتش سوزی همزمان در چند نقطه مرتع زبانه کشیده بود مهار و کنترل آن زمان بر بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اثر این حادثه ۱۰ و نیم هکتار از مرتع در آتش سوخت و خسارت دید.

وی با بیان اینکه بی احتیاطی و عوامل انسانی از علل اولیه حریق گزارش شد، ادامه داد: از این رو مقرر شد از طریق اداره منابع طبیعی ضمن بررسی دقیق و علت یابی موضوع پیگیری لازم در برخورد قانونی با عوامل احتمالی بروز حریق به عمل آید.

شیشه فروش با اشاره به اینکه روز گذشته نیز ۱۰ هکتار از مراتع بخش طعمه حریق شد، گفت: ارائه آموزش‌های کاربردی و هشدار برای پیشگیری از روشن کردن آتش در پوشش‌های گیاهی به گردشگران، مرتع داران، دامداران و عشایر و نیز ساکنان مناطق مجاور مراتع و پوشش‌های گیاهی در اراضی طبیعی و زیست محیطی امری ضروری است.

وی ادامه داد: تهیه امکانات کنترل حریق و تیم‌های محلی اطفائیه می‌تواند در پیشگیری و کنترل آتش سوزی در مراتع اثر بخش باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تلفن‌های تماس با سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و۱۵۰۴ است و برای پیگیری گزارش‌های مرتبط با وقوع حریق و هماهنگی در امدارسانی در حوادث مرتع و جنگل پاسخگو است.