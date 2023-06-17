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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۳:۳۶

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

جو کهگیلویه و بویراحمد در ۵ روز آینده پایدار است

جو کهگیلویه و بویراحمد در ۵ روز آینده پایدار است

یاسوج_ سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی ۵ روز آینده جو استان پایدار و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی ۵ روز آینده جو استان پایدار و آسمان استان صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی به وضعیت کلی هوا در مناطق سردسیری و گرمسیری استان اشاره کرد و اظهار داشت: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز آسمان استان صاف با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته لنده با بیشینه دمای ۴۰.۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان شد.

کد مطلب 5812907

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