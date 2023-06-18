دولت به دنبال درآمدهای جدید از طریق تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به اینکه نگاه هر دولت نسبت به دولت پیشین خود متفاوت است، اظهار کرد: باید مروری بر سیاست و فعالیت‌ها داشته باشیم تا تغییرهای ذهنی و برنامه‌های در پیش گرفته شده نمایان باشد.

وی با بیان اینکه اکنون برای گذر از راه‌های پرفراز و نشیب در مسیر توسعه نیازمند نگاه تحول‌گرایانه و عملکرد جهادی و انقلابی هستیم، ابراز کرد: حساسیت به فساد، تحقق عدالت و حضور مستمر در بین مردم باید در سرلوحه کار مدیران باشد.

استاندار زنجان بر ضرورت حرکت به سمت ثروت آفرینی و تغییر ذهنیت از تکیه بر دلارهای نفتی تأکید کرد و گفت: تمرکز دولت بر ایجاد مسیرهای جدید درآمدی از طریق تولید و صادرات محصولات است.

وی تصریح کرد: تحقق رشد تولید پایدار نیازمند اقدامات ریشه‌ای و زیرساختی در این حوزه مثل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است و در این مسیر باید ظرفیت‌های بومی را بشناسیم و از راه تولید ارزش افزوده ایجاد کنیم.

افشارچی با بیان اینکه نگاه و مبنای دولت سیزدهم چرخش بر مدار نظام سلطه نیست، عنوان کرد: برای ایستادن در مقابل نظام سلطه باید ساز کارهای لازم را داشته باشیم که برای تحقق این امر اقداماتی همچون دلار زدایی، رشد تولید برای مهار تورم، انضباط پولی و مالی در کنار تاکید بر اصول در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم همه کشورها را قابل احترام و سرمایه‌گذاری می‌داند، ادامه داد: با توجه به ماهیت دولت سیزدهم، مدیران باید با مرور کارها عزم جدی در پیگیری امور و نسبت به حوزه تحت مدیریت خود اشراف و حساسیت کامل داشته باشند.

مسئولان باید نسبت به حوزه تحت مدیریت خود اشراف و حساسیت کامل داشته باشند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این جلسه با اشاره به بخشی از نهج‌البلاغه در خصوص احساس مسئولیت مدیران، اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به حوزه تحت مدیریت خود اشراف و حساسیت کامل داشته باشند.

آیت‌الله علی خاتمی در بخشی دیگری از سخنان بر ضرورت ساده زیستی مدیران و مسؤولان تاکید کرد و گفت: بر اساس سیره امیر مؤمنان (ع) زندگی مدیران باید در حد پایین قشر جامعه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نصب‌العین قرار دادن منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و افزود: مدیران باید فرمایش‌های محوری رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در ۱۴ خرداد امسال را سرلوحه کار خود قرار دهند.