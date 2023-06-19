کارکنان وزارت بهداشت صربستان خواستار آزادی «اسپاسیچ» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کارکنان وزارت بهداشت صربستان امروز دوشنبه با برگزاری تجمعی، خواستار آزادی «دالیبور اسپاسیچ» همکار خود شدند.

«دالیبور اسپاسیچ» تکنسین پزشکی است که روز شنبه هفته جاری هنگام ورود از مرکز صربستان به کوزوو توسط پلیس آلبانیایی کوزوو بازداشت شد.

وی مظنون به حمله به خبرنگاران و شرکت در شورش در یکی از اعتراضات گذشته است.

خبرنگار اسپوتنیک در این خصوص گزارش داد که چند صد نفر در این راهپیمایی اعتراضی شرکت می کنند.

پیش از این مقامات صربستان بازداشت «دالیبور اسپاسیچ» را محکوم کرده و اتهامات وارده به وی را «کذب» خوانده بودند.

«الکساندر ووچیچ» رییس جمهور صربستان نیز دیروز یکشنبه در سخنانی هشدار داه بود: مادامیکه دولت کوزوو اتباع صرب بازداشت شده را آزاد نکند، با «آلبین کورتی» (Albin Kurti) نخست وزیر این کشور مذاکره نخواهیم کرد. معتقدم که صحبت کردن با فردی که هرگز نخواسته حرف بزند، مطلقاً منطقی نیست و تا زمانی که زندانیان صرب آزاد نشوند به ذهنم خطور نمی کند که در مورد چیزهای نامفهوم صحبت کنم.

«الکساندر ووچیچ» به شهروندان صربستان یادآور شد که از آغاز سال میلادی تا کنون حتی یک آلبانیایی کوزوو توسط صرب‌ ها مجروح نشده اند و این در حالیست که چندین صرب از آلبانیایی‌ ها مجروح شده اند.

روز شنبه پلیس کوزوو، دالیبور اسپاسیچ کارمند صربستانی را به اتهام شورش بازداشت کرد. در اواخر ساعت دیروز، پلیس کوزوو ۲ نوجوان صرب را نیز مورد ضرب و شتم قرار داد.

این در حالیست که اتحادیه اروپا پیشتر به کوزوو در خصوص حل نکردن بحران با صربستان هشدار داده بود.

اتحادیه اروپا چهارشنبه پیش اعلام کرد که آماده است تا کوزوو را در صورت عدم حل تنش با معترضان صرب مجازات کند.

اتحادیه اروپا گفت که اگر کوزوو از اقدامات تهاجمی علیه صرب های این منطقه دست برندارد، اتحادیه اروپا می تواند کمک مالی به پریشتینا را متوقف کند.

توقف برنامه های بدون روادید برای سفر بین کوزوو و کشورهای اروپایی نیز از دیگر اقداماتی است که اتحادیه اروپا در صورت عدم حل تنش میان کوزوو و صرب های ساکن آن علیه پریشتینا در نظر می گیرد.

در ۲۹ ماه مه، پس از آنکه پلیس کوزوو بعد از انتخابات شهرداری در ماه آوریل، شهرداران آلبانیایی جدید را به زور در دفاتر چندین شهر در شمال کوزوو منصوب کرد، درگیری آنها با صرب های منطقه آغاز شد.

هر چند این رای گیری ها از سوی جامعه صربستان ساکن در شمال کوزووتحریم شد، با وجود مشارکت ۳.۵ درصدی، معتبر اعلام شد. بیش از ۵۰ معترض صرب و حداقل ۳۰ نیروی حافظ صلح ناتو در این درگیری زخمی شدند.

پیشتر «میروسلاو لایچاک» فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در مذاکرات بلگراد و پریشتینا در پیامی توییتری نوشت: ما عمیقاً نگران وضعیت در شمال کوزوو هستیم.

این مقام اتحادیه اروپا در ادامه پیام خود تاکید کرد که بروکسل خواستار کاهش تنش فوری در منطقه، برگزاری انتخابات زودهنگام با مشارکت صرب‌های کوزوو و نیز بازگشت به مذاکرات در خصوص عادی‌سازی روابط میان کوزوو و صربستان است.