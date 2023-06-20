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۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

سه نمایش جدید به عمارت نوفل لوشاتو می‌روند

سه نمایش جدید به عمارت نوفل لوشاتو می‌روند

نمایش‌های «‌آلزایمر» به کارگردانی حامد رحیمی نصر، «مرضیه جان» به کارگردانی محمد ‌پیغمبری و «مردگان بی کفن و دفن» به کارگردانی نیکا ‌ملک‌مطیعی در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، نمایش «‌آلزایمر» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حامد ‌رحیمی ‌نصر و تهیه کنندگی مسعود ‌والا از ۵ تا ۲۷ تیر ساعت ۲۱:۱۵ به مدت ۸۰ دقیقه در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش نگین ‌ابراهیمی، سعید ‌ابک، روناک ‌برخوردار، سامان ‌خلیلیان، حامد ‌رحیمی ‌نصر، محسن ‌زرآبادی، حمید ‌عرب، میر نادر ‌مظلومی، وحید ‌نفر، نساء ‌یوسفی ایفای نقش می‌کنند.

همچنین نمایش «مرضیه جان» به نویسندگی مهدی ‌ضیاچمنی و کارگردانی محمد ‌پیغمبری دیگر اثری است که در این عمارت از اول تا ۱۵ تیر ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا می‌شود.

در این نمایش امیرحسین رحیمی، سپیده ‌موسوی و مهسا آبیز به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «مردگان بی‌کفن و دفن» به نویسندگی ژان ‌پل ‌سارتر و کارگردانی نیکا ‌ملک ‌مطیعی نیز از ۶ تا ۲۰ تیر ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می‌شود.

سهیل پرهیزکار، حامد سنجرانی، علیرضا ‌عباسی ‌مقدم ‌طرقبه، محمد عبداللهی، فاطمه محمدی، امیرپوریا ‌مسعودنیا، نیکا ‌ملک ‌مطیعی، محمدرضا میرحسینی، ابوالفضل نوری بازیگران این اثر هستند.

کد مطلب 5815313
آروین موذن زاده

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