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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

بیگدلی مطرح کرد؛

اوقات فراغت دانش آموزان با هفت سنگ

اوقات فراغت دانش آموزان با هفت سنگ

قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی از اجرای طرح پایگاه‌های اوقات فراغت با عنوان «هفت‌سنگ» (هیجان، فکر، تلاش، سلامتی، نشاط، گردشگری) در تابستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید بیگدلی با اشاره به شیوه‌نامه اجرایی پایگاه‌های تابستانی اوقات فراغت سازمان دانش‌آموزی بیان کرد: غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی صحیح، اصولی و هدفمند برای هدایت رفتاری و شکوفا کردن استعدادهای خدادادی این عزیزان از مهم‌ترین ارکان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است.

وی اهداف این برنامه‌ها را در قالب غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در ایام تعطیلی مدارس؛ ارتقای سطح کیفی آموزش‌های مهارتی، معرفتی در متربیان؛ بسط و گسترش تربیت اجتماعی و سیاسی؛ آشنایی با ابنیه‌ها و آثار فرهنگی و تاریخی؛ آشنایی با طبیعت و پاسداشت محیط زیست؛ استعدادیابی و شناخت ظرفیت‌های علمی، هنری و مهارتی دانش‌آموزان برشمرد.

بیگدلی با بیان سیاست‌های اجرایی این فعالیت‌ها گفت: تاکید بر مشارکت خانواده‌ها در غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان؛ استفاده بهینه از ظرفیت‌های مدارس، کانون‌ها و فضاهای اردویی و تربیتی؛ بهره‌گیری از مدرسین و مربیان آموزش‌دیده سازمان دانش‌آموزی؛ توجه خاص به اردوهای دانش‌آموزی با محوریت آموزش مهارت‌های تشکیلاتی، اجتماعی، معرفتی، هنری و تربیتی؛ آموزش حفظ محیط زیست و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی از جمله سیاست‌های اجرایی این فعالیت‌ها است.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی، زمان اجرای این فعالیت‌ها را از اول تیرماه تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام و اظهار کرد: مدارس یا کانون‌های فرهنگی و تربیتی که دارای مرکزیت در شهر هستند شامل این طرح خواهند شد. همچنین شرکت‌کنندگان در طرح پیش رو، تمام دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی دوره اول و دوم و متوسطه دوره اول و دوم هستند که اعضای سازمان دانش‌آموزی در اولویت خواهند بود.

وی محور فعالیت‌ها را با عنوان فعالیت‌های کارگاهی، آموزشی مهارتی، آموزش معرفتی و عقیدتی، فوق برنامه و سفرهای تربیتی؛ در قالب فعالیت‌های تشکیلاتی، معرفتی و فرهنگی، فعالیت‌های فضای مجازی و پانا؛ و فعالیت‌های اردویی و گردشگری دانست.

اوقات فراغت دانش آموزان با هفت سنگ

کد مطلب 5816227
علی قدمی

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