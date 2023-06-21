اوقات فراغت دانش آموزان با هفت سنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید بیگدلی با اشاره به شیوهنامه اجرایی پایگاههای تابستانی اوقات فراغت سازمان دانشآموزی بیان کرد: غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان و برنامهریزی صحیح، اصولی و هدفمند برای هدایت رفتاری و شکوفا کردن استعدادهای خدادادی این عزیزان از مهمترین ارکان فلسفه وجودی نظام تعلیم و تربیت است.
وی اهداف این برنامهها را در قالب غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان در ایام تعطیلی مدارس؛ ارتقای سطح کیفی آموزشهای مهارتی، معرفتی در متربیان؛ بسط و گسترش تربیت اجتماعی و سیاسی؛ آشنایی با ابنیهها و آثار فرهنگی و تاریخی؛ آشنایی با طبیعت و پاسداشت محیط زیست؛ استعدادیابی و شناخت ظرفیتهای علمی، هنری و مهارتی دانشآموزان برشمرد.
بیگدلی با بیان سیاستهای اجرایی این فعالیتها گفت: تاکید بر مشارکت خانوادهها در غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان؛ استفاده بهینه از ظرفیتهای مدارس، کانونها و فضاهای اردویی و تربیتی؛ بهرهگیری از مدرسین و مربیان آموزشدیده سازمان دانشآموزی؛ توجه خاص به اردوهای دانشآموزی با محوریت آموزش مهارتهای تشکیلاتی، اجتماعی، معرفتی، هنری و تربیتی؛ آموزش حفظ محیط زیست و کاهش آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی از جمله سیاستهای اجرایی این فعالیتها است.
قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی، زمان اجرای این فعالیتها را از اول تیرماه تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام و اظهار کرد: مدارس یا کانونهای فرهنگی و تربیتی که دارای مرکزیت در شهر هستند شامل این طرح خواهند شد. همچنین شرکتکنندگان در طرح پیش رو، تمام دانشآموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی دوره اول و دوم و متوسطه دوره اول و دوم هستند که اعضای سازمان دانشآموزی در اولویت خواهند بود.
وی محور فعالیتها را با عنوان فعالیتهای کارگاهی، آموزشی مهارتی، آموزش معرفتی و عقیدتی، فوق برنامه و سفرهای تربیتی؛ در قالب فعالیتهای تشکیلاتی، معرفتی و فرهنگی، فعالیتهای فضای مجازی و پانا؛ و فعالیتهای اردویی و گردشگری دانست.
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