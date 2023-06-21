مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دبیرخانه دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، درخواستهای دبیرخانههای استانی، سازمانها و دستگاههای فرهنگی شرکتکننده به منظور بهرهمندی هر چه بیشتر از فراغت پیش رو در فصل تابستان و برای خوانش حداکثری کتابها و مشارکت هر چه بیشتر اعضای خانوادهها، مهلت شرکت در این جشنواره تا ۱ مهرماه سال جاری تمدید شد.
دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی از سری برنامههای بیستمین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، به میزبانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود. اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف ائمه معصومین علیهم السلام و آموزههای آن به ویژه فرهنگ منور رضوی؛ گسترش فعالیتهای کتابخوانی و مطالعه کتابهای مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین علیهم السلام بهویژه حضرت امام رضا علیه السلام؛ شناسایی و معرفی کتابهای فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) از طریق انتشار گسترده این آثار و اعتلای فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ دینی از اهداف این جشنواره در دوازدهمین دوره برگزاری است.
این دوره از جشنواره ضمن تمرکز بر منابع مرتبط با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، دارای بخشی ویژه با محوریت حضرت امام حسن عسکری (ع) خواهد بود و در قالبها و رشتههای متنوع فرهنگی و هنری از جمله قصهگویی، شعر، داستان، هنرهای تجسمی، هنرهای غیرتجسمی و… در بخشهای فردی یا گروهی و خانوادگی، به دو شیوه مکتوب و الکترونیک میزبان علاقهمندان است.
علاقهمندان به منظور شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی www.razavi.samakpl.ir مراجعه کنند.
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