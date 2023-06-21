اجرای طرح مشترک اعمال قانون کارفرمایان خاطی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس دهقان شیری ظهر چهارشنبه اشاره به جمعیت بالای اتباع افغانستانی غیرمجاز در استان گفت: این معضل علاوه بر فشار به منابع و امکانات محدود استان، مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورده است.
وی افزود: عدم توجه کارفرمایان به قوانین دلیل اصلی مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز به استان البرز است که علاوه بر تأمین شغل، مسکن آنان را نیز تأمین مینمایند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز خاطر نشان کرد: این گشتهای شناسایی با هدف اصلاح رویه غلط گشتهای مشترک و شناسایی اتباع غیرمجاز فاقد پروانه کار معتبر در استان البرز تشکیل شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته دهقان شیری با توجه به تأکیدات استاندار البرز ضمن حضور در بازار پاسارگاد و میدان تره بار ۲۰ غرفه خاطی جریمه و ۶۰ نفر از اتباع افغانستانی فاقد مدرک اقامتی قانونی جمع آوری شدند.
شایان ذکر است در حین اجرای این طرح بسیاری از مردم با ابراز رضایت از مجریان آن تشکر کردند.
نظر شما