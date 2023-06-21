اجرای طرح مشترک اعمال قانون کارفرمایان خاطی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس دهقان شیری ظهر چهارشنبه اشاره به جمعیت بالای اتباع افغانستانی غیرمجاز در استان گفت: این معضل علاوه بر فشار به منابع و امکانات محدود استان، مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورده است.

وی افزود: عدم توجه کارفرمایان به قوانین دلیل اصلی مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز به استان البرز است که علاوه بر تأمین شغل، مسکن آنان را نیز تأمین می‌نمایند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز خاطر نشان کرد: این گشت‌های شناسایی با هدف اصلاح رویه غلط گشت‌های مشترک و شناسایی اتباع غیرمجاز فاقد پروانه کار معتبر در استان البرز تشکیل شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته دهقان شیری با توجه به تأکیدات استاندار البرز ضمن حضور در بازار پاسارگاد و میدان تره بار ۲۰ غرفه خاطی جریمه و ۶۰ نفر از اتباع افغانستانی فاقد مدرک اقامتی قانونی جمع آوری شدند.

شایان ذکر است در حین اجرای این طرح بسیاری از مردم با ابراز رضایت از مجریان آن تشکر کردند.