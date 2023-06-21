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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

مدیرکل امور اتباع استانداری البرز خبر داد؛

اجرای طرح مشترک اعمال قانون کارفرمایان خاطی در البرز

اجرای طرح مشترک اعمال قانون کارفرمایان خاطی در البرز

کرج- مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز از اجرای طرح مشترک اعمال قانون کارفرمایان خاطی و جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس دهقان شیری ظهر چهارشنبه اشاره به جمعیت بالای اتباع افغانستانی غیرمجاز در استان گفت: این معضل علاوه بر فشار به منابع و امکانات محدود استان، مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورده است.

وی افزود: عدم توجه کارفرمایان به قوانین دلیل اصلی مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز به استان البرز است که علاوه بر تأمین شغل، مسکن آنان را نیز تأمین می‌نمایند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز خاطر نشان کرد: این گشت‌های شناسایی با هدف اصلاح رویه غلط گشت‌های مشترک و شناسایی اتباع غیرمجاز فاقد پروانه کار معتبر در استان البرز تشکیل شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته دهقان شیری با توجه به تأکیدات استاندار البرز ضمن حضور در بازار پاسارگاد و میدان تره بار ۲۰ غرفه خاطی جریمه و ۶۰ نفر از اتباع افغانستانی فاقد مدرک اقامتی قانونی جمع آوری شدند.

شایان ذکر است در حین اجرای این طرح بسیاری از مردم با ابراز رضایت از مجریان آن تشکر کردند.

کد مطلب 5816421

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    نظرات

    • جهانگرد IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      48 17
      پاسخ
      از استاندار ممنونم از اینکه طرح جمع آوری اتباع غیر قانونی را شروع کردن ،خدا قوت
    • salarwndhmyd000@gmail.com IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      44 14
      پاسخ
      سلام بسیار طرح خوبی است با تشکر از مسولین
    • مهرداد IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      47 22
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشید خدمت همه عزیزان . تشکر میکنم از شما واقعا خیلی زیاد شدن ممنون زودتر جمع کنید
      • محمد IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
        46 74
        مگه حق تونو خوردن این بنده خداها
      • مهدی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
        44 23
        جناب حق مارو دارن میخورن دیگه نفست از جای گرم بلند میشه اگه افغانی نباشه مسکن اینقدر نمیره بالا برای جوان ایرانی کار هست
      • سعید IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
        36 20
        اره حقمونو خوردن افغانی
      • ناصر IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
        7 1
        اره حق مردم ایران دارن میخورن افعان ها
    • سلام IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      46 14
      پاسخ
      پول می‌گیرند و مدرک میدهند میشن قانونی.اصلا نباید راه بدهند
    • شاپور IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      40 18
      پاسخ
      لطفا یه سری هم به شهرستان اشتهارد بزنید مسئولین محترم دیگه داره جمیعت افغانی از ایرانی بیشتر میشه تو این شهر.
      • GB ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
        0 0
        برید گلدسته و گلشهر جاده ساوه خیال مکنید وارد افغانستان شده اید.
    • معصومی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      25 38
      پاسخ
      خوب کارت اتباع واقامت بدهید با جای مشخص وانگشت نگاری وعکس مثل کارت ملی اتفاقا اکثرا افغانی‌ها مردمان خیلی خوبی هستن این رسم مهمان نوازی نیست پلیس گذرنامه مدارک بدهدکم کاری سفارت ایران درافغانستان رو به مردم افغانستان وایران تحمیل نکنید اتفاقا پتانسیل کارگری خوبی دارند
      • Nikzad IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
        22 7
        افغانی هستی
      • بهمن GB ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        13 2
        صدرصد افغانی هستی مرد مومن جوانهای ایران بیکارن شرمنده زن و بچشون میشن چی داری میگی من بنا سراغ دارم از عید یه روزم کار نکرده
      • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        12 3
        حرف بیخود نزن.. داره جمعیتشون از ایرانی بیشتر میشه.. مهمان نوازی چیه دیگه؟
      • الی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        9 1
        مردم میگن داره تعدادشون بینهایت زیاد میشه اقامت بدن؟
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      36 16
      پاسخ
      باتشکرازاون مسئولی که این طرح جمع آوری اتباع افغانستان را اجرامی کنه لطفاً همه جای ایران این طرح اجرا بشه دیگه اجازه ندن که وارد ایران بشن
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      32 13
      پاسخ
      ممنون اگه میشه استان البرز جعفراباد بیاید کل خونه ها اجاره کردن وپول دو برابر میدن
    • امید IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      34 7
      پاسخ
      اگه کاریم باشه واسه جوون ایرانیه ک ۲ سال رفته خدمت ن این افغانیا ک مفت بازار کار ایرانو به فنا دادن چون ن بیمه میخوان ن عیدی کارفرما اینارو ب جوون ایرانی ترجیح میده .
    • سبحان IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      38 6
      پاسخ
      آقا در دیزی بازه حیای گربه کجاست.گفتیم مهمان‌نوازیم نگفتیم دیگه در این حد کلا ایرانی‌ها بیکارن این افغانی‌ها دارن ایران رو بدون جنگ تسخیر میکنن. تا دیر نشده یه فکری کنید.خودمن تو شرکت تو بخش فنی یه افغانی اورد که راضی شده حقوقش نصف ما‌ها باشه خوب اینطوری نون ماهم آجر میشه
    • محسن IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      35 10
      پاسخ
      خانواده های ایرانی نود درصد تک قرزندی یا دو فرزندی شدن جمعیت رو به پیری هستش از اون ور اتباع افغان جمعیتشون زیاد شده با ی حساب سر انگشتی تا ۵۰ سال دیگه ۸۰ درصد جمعیت ایران رو افغان ها پر میکنن اینا اگه زرنگ و کاری هستن برن کشور خودشون رو آباد کنن.
    • یوسف IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      28 6
      پاسخ
      سلام..خیلی زیاد شدن ..خیلیهاشون ادعای مالکیت میکنن و به ایرانیها زور میگن ...تشکر میکنم..ازاستانداری البرز..ولی دوباره پول نگیرن ولشون کنن..باید راه ندن ..ممنونم..
    • امیر IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      25 9
      پاسخ
      خدا قوت استاندار دلسوز جوانان ،لطفا سری هم به جاده چالوس بزنید ممنون میشم
    • ابی IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      28 8
      پاسخ
      دوستان من خونم مشهد بود حاشیه مشهد پر شده از افغانی و حالا به خاطر کارم اومدم سمنان اینجا باز از مشهد اوضاع خرابتره فکر کنم افغان بیشتر از ایرانی هست مسعولین باید به فکر باشند یک روزی همه ما پشیمان میشویم هموطنان
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      21 5
      پاسخ
      باسلام خیلی خوبه اگه این قانون درست اجرا بشه اشتهارد تعدادشون خیلیه واکثر هم غیر قانونی اومدن لطفا رسیدگی کنین
    • احسن IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      23 13
      پاسخ
      تشکر تشکر واقعاً باعث گرانی ها و مشکلات افغانی ها هستند
    • مهسا IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      35 21
      پاسخ
      سلام اونا هم از مجبوری اومدن مگه ایرانی ها مهاجرت نمیکنن گرانی که ایران تحریم هست ربطی نداره به افغانی ها
    • ایرانی IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      28 11
      پاسخ
      تورو خدا جمع کنید مرزهارو کنترل شدید کنید برادران دلسوز جلوی این افغانیهارو بگیرید مثل کشور ترکیه همه افغانیهارو بیرون کرد برن آلمان برن کشورهای دیگه جونهای خودمون بیکارن
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      29 12
      پاسخ
      امیدوارم که این طرح واقعا انجام بشه .اونی هم که گفت مگه دارن حق شما رو میخورن بله خیلی از جوونای ایرانی بیکارن به خاطر افغانیها اجاره خونه ها به خاطر اینها زیاد شده .راحت خیالیاشون غیر قانونی توایرانن دارن از امکاناتی که حق ایرانیاست استفاده میکنن تازه خیلی وقتها دیدم به ایرانیا توهینم میکنن .
      • علی رضا IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        8 7
        بلی مقصر اصلی همش این افغانیاست گرونی خونه بیکاری جوانان با استعداد گرونی اقتصاد و......و.......
    • قاسم IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      29 14
      پاسخ
      من یک کارگر ساختمانی هستم الان تو کرج بالای ۹۰ درصد مشاغل ساختمانی دست افغانیهاست لطفأ به داد ما برسید تو کشور خودمون غریب شدیم
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      19 4
      پاسخ
      سلام برای اجرای این طرح یک سر هم به شهر ساوه بزنید
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۲
      21 9
      پاسخ
      واقعا خدا بهتون خیر بده با این کار خوبتون بیچاره کردن این افغانی‌ها ما کارگرای ایرانی رو
    • علیرضا IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یک مشت گرگ و کفتار خونخوار،بصورت گله گله، تحت هر نام، آزادانه و بدون کنترل و محدودیت، وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده و بین مردم مظلوم رها ساخته اند، حالا دانه دانه در حال سازمان دهی آنان می‌باشند!!؟؟
    • جلیل IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      15 5
      پاسخ
      دم شما استان البرز گرم دست استاندار مردتان هم ببوسید واقعن مرد هست که اینها رو بیرون میکنیدخدا کنه تو مشهد هم این اتفاق بیفته بخدا گوسفند نذر میکنم
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      10 6
      پاسخ
      بنده کارگروساکن استان سمنان خیلی عالی وعالی اگرمانع نشوند عالی است ومن هم همه جوره درخدمتم
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      10 4
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      12 6
      پاسخ
      دست اون آقای که داره اینارو جمع آوری می‌کنه درد نکنه
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      11 3
      پاسخ
      تشکر ویژه از مجریان این طرح .خدا قوت .لطف کنید اسلامشهر هم جمع آوری کنه اتباع رو
    • اکبر امینی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      3 10
      پاسخ
      کار خوبی هست‌ که کارگران غیر مجاز را کارفرمایان به کار‌نگیرند اما آنهایی که قانونی دنبال یک لقمه نانی هستند و از سویی هم منفعت هایی برای دولت ایران دارند باید به کار گرفته شوند و از حرفه و تجربه ی کاری آنها استفاده شود
    • محمد IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      2 5
      پاسخ
      موافق یامخالف نیستم فقط باید قانونمند باشد
    • رحیم IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      10 1
      پاسخ
      اگر توهین نمیشه،افغانیهارو کلا اخراج کنید
    • امیدصفوی IR ۰۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      7 5
      پاسخ
      واقعادمتون گرم،،،،،افغانهاروازکشوربیرون کنین،،شماروبه قرآن قسم میدم،آخه من ی جوان ایرانی چرابایدبیکارباشم،،همه جاکارگری دست افغانهاست
    • IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      5 1
      پاسخ
      بنده ۴سال برای یه کارفرما شب وروز جون کندم بخاطر اینکه بهشون گفتم بیمه م بکنه یه افغانی بدون مجوز جایگزینم کردن منوازکار وزندگی انداختن خاهشا رسیدگی بکنین مسئولان ماهم حق داریم فرزند این مرزوبوم هستیم
    • رحمت IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      5 1
      پاسخ
      دمت گرم
    • US ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      9 2
      پاسخ
      در استان اصفهان در بعضی از روستاها تعداد نفوس افغانی ها به بیش از 90 درصد میرسد به عنوان مثال روستای تاریخی مورچه خورت که تغریبا 98 درصد ساکنین افغانی هستن و 2درصد بومی اسکان دارن فقط کسبه روزها که مغازه هایشان باز است هستن و شب به اصفهان یا شاهین شهر می روند لطفا طرحی بگذارید برای بیرون کردن آنها
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      7 1
      پاسخ
      با سلام لطفا به میدان تره بار مرکزی تهران هم رسیدگی کنین چون ۹۰ درصد کارگران افغانی غیر مجاز در این مرکز کار میکنن که جایی برای کارگران ایرانی نیست
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      5 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید اگر جمع آوری بشه خوبه اما همیشه در حد حرف بوده ایرانی داره مالیات پرداخت میکنه و امنیت شغلی نداره اگر سر و سامان داده بشه عالی میشه و کارگر ایرانی بیکار نمیمونه
    • جاوید IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      6 0
      پاسخ
      یک زمانی توی استان کرمان جرات داشتن به یک ایرانی نگاه چپ بندازن خداشاهده الان هم باج نمیدن ولی مثل سابق نیست جوری توی شهریزداینهاپرروشدن یزدیهامیترسن ازشون خیلی حرفه جوانان مابیکاربخاطراینهاکسی بیکارشدازدواج نمیکنه فرزندنمیاره ووو
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      5 1
      پاسخ
      با سپاس فراوان از استانداری ومسئولان عزیز استان البرز گرچه این طرح باید زودتر از این اجرا میشد ولی بازهم جای تشکرو قدر دانی داره
    • الی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      9 0
      پاسخ
      این افعانهای محترم خودشون کشور دارن زمین دارن برآن کشورشون بسازن.تا کی اجاره نشین باشن ت ایران.چندتاخانواره تو یه خونه زندگی میکنن
      • علی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        7 1
        باسلام لطفا مسولین عزیز یه سر به میدون تره بار بزرگ تهران بزنید آقا افغانی ها به خود ایرانی ها زور میگن همه حجره ها پر افغانی اینجا هم درآمد زیاد هست هر افغانی الان تو میدون تره تهران از ششصد هزارتومان تا روزی سه میلیون درآمدش هست ولی خیلی ایرانی ها هستن تو همون میدون بیکارن
      • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
        8 0
        افغانی بی چشم ورویند وپر رو بیرون کنید بهتره
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      6 0
      پاسخ
      افغان ها رو بفرستید برن کشورشون
    • AE ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      6 1
      پاسخ
      واقعا چرا مسئولان انقدر بی تفاوت هستند باباجون تو هر شهر وروستای که می بینی افغانها دارند از ایرانیا بیشتر میشند کم کم از فلسطین بدتر میشیم.چرا انقدر بی تفاوت هستند مسئولان تو مدرسه پسرم که دولتیه تعداد افغانیا انقدر زیاده که حد نداره بابا بدادمون کی میرسه
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      7 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید خدمت تمام مسئولین شهرقم اصلا افغانی نداره اگه میشه چنتا هم اینجا بفرستین
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      6 4
      پاسخ
      سلام. سری به شهرجم استان بوشهر بزنید. فقط پر از افغانی هست مردم بیکار دادشون درآمده
    • ناشناس IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      7 0
      پاسخ
      مسئولین کشور اتباع ایران را دریابید و اتباع افغان را اخراج نمایید
    • رحمت IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جرات دارن بیان تبریز
    • کاف IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
      5 0
      پاسخ
      ممنون از این استاندار باغیرت اما مجاز و غیر مجاز باید برن مردم و بقیه مسئولان باید دست به کار بشیم و این کاربران دلسوز همه افغان هستن چون جا خوش کردن

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