ارائه خدمات روانشناختی به مادران در مرکز نجات فرزندان سقط لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مردانی امروز چهارشنبه در قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: مرکز «نفس» یا نجات فرزندان سقط مرکزی است که چندی پیش افتتاح شد.
وی افزود: در این مرکز اقدام بازدارنده نداریم و هیچ گونه برخوردی با مادران بارداری که قصد سقط دارند نمیشود.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن برشمردن عوامل منجر به سقط، ادامه داد: عواملی از قبیل اعتیاد، بدسرپرستی، ازدواج موقت و… سبب تصمیم گیری برای سقط میشود.
مردانی، گفت: در مرکز نفس خدمات روانشناختی برای مادران باردار که قصد سقط جنین دارند ارائه میشود.
وی عنوان کرد: چنانچه خانوادههایی به دلیل مشکلات مالی اقدام به سقط جنین کنند در مرکز «نفس» با همکاری سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت تحت پوشش قرار میگیرند و در این راستا تفاهمنامههایی نیز منعقد شده است.
نظر شما