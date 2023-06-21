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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

معاون علوم پزشکی لرستان مطرح کرد؛

ارائه خدمات روانشناختی به مادران در مرکز نجات فرزندان سقط لرستان

ارائه خدمات روانشناختی به مادران در مرکز نجات فرزندان سقط لرستان

خرم‌آباد- معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ارائه خدمات روانشناختی به مادران در مرکز نجات فرزندان سقط در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مردانی امروز چهارشنبه در قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: مرکز «نفس» یا نجات فرزندان سقط مرکزی است که چندی پیش افتتاح شد.

وی افزود: در این مرکز اقدام بازدارنده نداریم و هیچ گونه برخوردی با مادران بارداری که قصد سقط دارند نمی‌شود.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن برشمردن عوامل منجر به سقط، ادامه داد: عواملی از قبیل اعتیاد، بدسرپرستی، ازدواج موقت و… سبب تصمیم گیری برای سقط می‌شود.

مردانی، گفت: در مرکز نفس خدمات روانشناختی برای مادران باردار که قصد سقط جنین دارند ارائه می‌شود.

وی عنوان کرد: چنانچه خانواده‌هایی به دلیل مشکلات مالی اقدام به سقط جنین کنند در مرکز «نفس» با همکاری سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت تحت پوشش قرار می‌گیرند و در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی نیز منعقد شده است.

کد مطلب 5816508

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