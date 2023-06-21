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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز خبر داد؛

آتش سوزی یک دستگاه کامیون در محور اهواز - ماهشهر

آتش سوزی یک دستگاه کامیون در محور اهواز - ماهشهر

اهواز- رئیس سازمان آتش نشانی اهواز از آتش سوزی یک دستگاه کامیون در آزادراه خلیج‌فارس (اهواز - ماهشهر) خبر داد.

ابراهیم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز جاری یک دستگاه کامیون با بار ۴۵ تُنی ام‌دی‌اف در آزادراه خلیج‌فارس دچار حریق شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز خبر داد: تاکنون چهار خودروی آتش‌نشانی و ۱۱ آتش‌نشان به محل اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به حضور خود و تیم واکنش سریع در محل حادثه بیان کرد: آزادراه خلیج‌فارس (اهواز - ماهشهر) فاقد ایستگاه امدادی است.

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز تاکید کرد: مسیر آزادراه به صورت کامل مسدود شده و این دومین حادثه امروز در آزادراه خلیج‌فارس است.

وی گفت: حادثه قبلی نیز برخورد یک دستگاه کامیون حامل سوخت با نیسان پارک شده بود که منجر به حریق یک دستگاه خودروی سواری سمند شده بود.

کد مطلب 5816774

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