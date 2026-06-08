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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

آتش‌سوزی ناشی از برخورد دو کامیون در محور اهواز به شوش مهار شد

آتش‌سوزی ناشی از برخورد دو کامیون در محور اهواز به شوش مهار شد

اهواز - رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش گفت: در پی برخورد دو کامیون در محور اهواز به شوش، یکی از خودروها دچار آتش‌سوزی شد که با حضور به‌موقع آتش‌نشانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۳ عصر امروز دوشنبه ۱۸ خرداد، در پی برخورد یک دستگاه کامیون حامل آجر با یک دستگاه کامیون حامل چغندرقند در محور اهواز به شوش و در نزدیکی روستای بیت محمید، یکی از کامیون‌ها دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو خودروی امدادی به همراه نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر خودروها جلوگیری کنند.

وی با اشاره به ایجاد ترافیک سنگین در مسیر اهواز به شوش به دلیل وقوع این حادثه گفت: با همکاری عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی، مسیر پس از انجام عملیات امدادرسانی و پاکسازی محل بازگشایی شد و تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.

موسوی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6854324

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