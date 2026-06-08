به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۳ عصر امروز دوشنبه ۱۸ خرداد، در پی برخورد یک دستگاه کامیون حامل آجر با یک دستگاه کامیون حامل چغندرقند در محور اهواز به شوش و در نزدیکی روستای بیت محمید، یکی از کامیونها دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو خودروی امدادی به همراه نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: آتشنشانان با حضور بهموقع موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر خودروها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به ایجاد ترافیک سنگین در مسیر اهواز به شوش به دلیل وقوع این حادثه گفت: با همکاری عوامل پلیس راهور و نیروهای امدادی، مسیر پس از انجام عملیات امدادرسانی و پاکسازی محل بازگشایی شد و تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.
موسوی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع آن توسط پلیس راهور در دست بررسی است.
نظر شما