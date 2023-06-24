نظارت ۷۷ گروه دامپزشکی بر خرید و ذبح دام عید قربان در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عبدالوند اظهار کرد: در اجرای این طرح، ۹۶ نفر شامل دکتر دامپزشک، کارشناس و کاردان و ناظر ذبح، بر کار نظارت بر خرید و ذبح دام مشارکت خواهند داشت.



وی افزود: روز عید قربان ۱۴ روحانی ناظر به صورت ویژه در کشتارگاه‌ها در قالب گروه‌های ثابت و سیار بر ذبح دام نظارت می‌کنند.



عبدالوند با اشاره به اینکه تاکنون شهرداری گرگان چهار مرکز عرضه دام زنده را تعیین کرده است، افزود: طی چند روز آینده شهرداری‌های استان نیز مراکز عرضه دام زنده و خرید و فروش پوست دام در روز عید قربان را اعلام خواهند کرد.



وی به مردم گلستان توصیه کرد دام‌های قربانی خود را از مراکز و میادینی که بیماری‌های مشترک انسان و دام کنترل می‌شود، تهیه کنند.