ثبت بیش از ۳ هزار شکایت و اعلانات در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ده ده جانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور از زیرمجموعه‌های مهم و حساس قوه قضائیه است.

وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی، افزود: نظارت بر حُس جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف مهم این سازمان است.

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با اشاره به شیوه ورود این سازمان در موضوعات مختلف، بیان کرد. ورود فوق العاده، بازرسی‌های برنامه‌ای و مستمر و بازرسی موردی از اهم شیوه‌های رفتاری این سازمان است.

ده ده جانی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان بازرسی به دستگاه‌ها لازم الاجرا است، گفت: هر دستگاه و یا فردی از اجرای پیشنهادات این سازمان تخطی کند مشمول برخورد قضائی و قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهادات سازمان بازرسی به دستگاه‌ها مبنای قانونی دارد، افزود: پیشنهادات کارشناسی شده و بر پایه تحقیق و بررسی علمی ارائه می‌شود.

هوشمندسازی سازمان بازرسی

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با بیان اینکه این سازمان هوشمندسازی شده است، گفت: همه اقدامات و امورات سازمان بازرسی با شیوه نامه‌های نوین و هوشمند صورت می‌گیرد.

ده ده جانی با اشاره به شیوه‌های ارتباط گیری با سازمان بازرسی، اضافه کرد: مردم از طریق تلفن گویای ۱۳۶، سامانه الکترونیکی و به صورت حضوری می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند و با دریافت کد رهگیری شکایات رصد می‌شود.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی در گیلان افزود: ترخیص ۳۶۱۰ تن روغن وارداتی آفتاب گردان، تعیین و تکلیف و فروش ۱۱ فقره کالای مکشوفه در انبارهای گیلان و کشف ۳۰ هزار تن نهاده‌های دامی بخشی از اقدامات این سازمان بوده است.

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای قاچاق سوخت و چوب بیان کرد: بسیاری از کامیون‌ها با بارگیری هزار لیتری گازوئیل، آن را از کشور قاچاق می‌کردند و با هزینه بسیار بالاتری به فروش می‌رساندند که جلوی این نوع قاچاق نامحسوس گرفته شد.

ده ده جانی از رفع تداخل بیش از ۱۱ هکتار اراضی مشمول در گیلان خبر داد و اضافه کرد: شناسایی و فروش ۶۰۲ هکتار از اراضی مشمول حفاظتی محیط زیست از محدوده طرح‌های هادی روستایی بخش دیگری از اقدامات بوده است.

وی با اشاره به گریز هوشمندانه پزشکان و صاحبان مطب‌ها در پرداخت مالیات، افزود: مطب‌ها و مراکزی که از پذیرش کارت اعتباری امتناع کرده که و درخواست وجه نقد دارند را به سازمان بازرسی گزارش دهید.

پیگیری پرداخت ۲۴۷ میلیارد ریال تعهدات بیمه‌ای به بیمارستان‌ها

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان از پیگیری پرداخت ۲۴۷ میلیارد ریال تعهدات بیمه‌ای به بیمارستان‌ها خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی، ۴۸۰ میلیارد ریال تعهدات بیمه‌ای به حساب داروخانه‌ها پرداخت کرد.

ده ده جانی با تاکید برلزوم ساماندهی پارکینگ‌ها در رشت، اضافه کرد: کمبود پارکینگ در رشت به معضل اجتماعی تبدیل شده است.

وی از معرفی ۱۸ نفر از پزشکان متخصص جراح به تخلفات اداری خبر داد و افزود: این پزشکان در اوج ساعاتی که باید به بیمارستان‌های دولتی خدمات ارائه دهند به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کردند.

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با تاکید بر تعیین تکلیف اراضی واگذار شده در راستای اشتغالزایی و ایجاد کسب و کار، بیان کرد: بسیاری از زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی برای ایجاد کسب و کار تعریف شده اما هیچ کاری در این بخش صورت نگرفته باید تعیین تکلیف شود.

بازپس گیری زمین‌های بلاتکلیف در حوزه اجرای طرح‌های اشتغالزایی

ده ده جانی تصریح کرد: زمین‌هایی که برای اشتغالزایی به افراد داده شده و بلاتکلیف رها شده از آنها گرفته می‌شود و به جوانان توانمند واگذار می‌شود.

وی از صدور ۱۷۸ فقره نامه هشداری به دستگاه‌های اداری گیلان خبر داد و افزود: نامه‌های هشداری در راستای اصلاح ساختار و جلوگیری از کج روی های احتمالی دستگاه‌ها ارسال شده است.

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با بیان اینکه این سازمان دنبال پرونده سازی نیست، گفت: مدیران سرمایه نظام است و باید در حفظ و سلامت اداری و ساختاری افراد تلاش کنیم.

ده ده جانی از ثبت بیش از ۳ هزار شکایت و اعلانات در سال گذشته در سازمان بازرسی گیلان خبر داد و بیان کرد: بازرسان این سازمان علمدار مبارزه با فساد هستند.

وی ادامه داد: حدود هزار فقره پیشنهاد لازم الاجرا به دستگاه‌ها و ادارات گیلان ارائه شده است تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود. و

مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با اشاره به بسیاری از اعتبارات دستگاه‌ها به دلیل عدم انجام کار برگشت می‌خورد، گفت: با دستگاه‌های کم کار در حوزه بهره گیری از اعتبارات ملی برخورد می‌شود.

ده ده جانی از معرفی ۵۴۲ نفر به مراجع قضائی خبر داد و بیان کرد: این افراد با عناوین مجرمانه اختلاس، تضییع اموال عمومی، نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری در انجام وظایف محوله به دستگاه قضائی معرفی شدند.