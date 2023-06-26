بررسی وضع اشتغال زندانیان در ندامتگاه قزلحصار

به گزارش خبرگزاری مهر؛ همزمان با چهارمین روز از هفته قوه قضائیه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور رسیدگی به درخواستها، مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی زندانیان و در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه، در رأس یک هیئت قضائی ۷۰ نفره در ندامتگاه قزلحصار حضور یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای حضور در ندامتگاه قزلحصار از کارگاههای تولیدی واقع در این مجموعه بازدید بهعمل آورد و با مددجویان شاغل در این کارگاهها گفتگو کرد.
وی در جریان این بازدید، میزان رضایت مددجویان از درآمدهای حاصل از اشتغال در ندامتگاه را مورد بررسی و پرسش قرار داد که مددجویان با اشاره به یادگیری مشاغل و استفاده از فرصت ایجاد شده در شرایط زندان، دریافت دستمزد را بر اساس میزان تحویل کارهای انجام شده، مطلوب توصیف کردند.
توصیه رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات در جریان بازدید از زندان
رئیس کل دادگستری استان تهران سپس طی نشستی با حضور معاونین قضائی، رؤسای دادگستریها و دادستانهای شهرستانهای تابعه و قضات ذیربط توصیههایی را در جهت گرهگشایی از مشکلات و مسائل زندانیان ارائه کرد و ضرورت توجه به حقوق مددجویان و جلوگیری از تضییع آن را یادآور شد.
القاصی همچنین از قضات و مدیران قضائی موکدا خواست تا از بازدیدهای نمایشی و بدون نتیجه اجتناب کنند و در جهت حل مشکلات زندانیان از هیچ اقدامی دریغ نکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی بازدید از زندان قزلحصار گفت: بهمناسبت هفته قوه قضائیه به تمامی مدیران واحدهای قضائی ابلاغ گردید تا قضات و مدیران قضائی در روز جاری ضمن حضور در زندانهای استان تهران، مسائل و مشکلات زندانیان را بهطور مستقیم مورد بررسی قرار دهند و دستورات لازم را در جهت حل مسائل و مشکلات مددجویان صادر نمایند.
بررسی وضعیت تمامی زندانیان در بازدید هیئتهای قضائی اعزامی به زندانها
وی هدف از انجام این بازدیدها را حل مشکلات زندانیان در چارچوب قوانین و مقررات عنوان کرد و گفت: به تمامی همکاران قضائی حاضر در زندانهای استان تهران تاکید شده است که وضعیت همه زندانیان مورد بررسی قرار گیرد و فرایندهای قضائی بهگونهای دنبال شود که هیچ زندانی وجود نداشته باشد که وضعیت آن بررسی نشده باشد.
جمعآوری درخواستهای حقوقی و قضائی زندانیان بهمنظور بهرهمندی از تسهیلات ارفاقی
القاصی با اشاره به جمعآوری درخواستهای حقوقی و قضائی زندانیان بهمنظور بهرهمندی از تسهیلات ارفاقی تصریح کرد: به معاونت نظارت بر زندانها دستور داده شد تا ضمن دریافت درخواستهای زندانیان برای بهرهمندی از تسهیلات ارفاقی، پس از انجام بررسیهای لازم درخواستهای زندانیان واجد شرایط را بهمنظور تصمیمگیری در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی قرار دهند.
تکلیف معاونت نظارت بر امور زندانها برای بررسی درخواستهای زندانیان
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: معاونت نظارت بر امور زندانها همچنین مکلف شد تا بهمنظور تسریع در تعیین تکلیف درخواستهای زندانیان برای بهرهمندی از تسهیلات ارفاقی کارگروه ویژهای را تشکیل دهد و همه درخواستها را بدون استثنا و بهطور دقیق بررسی نماید تا پس از آن پیرامون اشخاص واجد شرایط در کمیسیون عفو و بخشودگی اتخاذ تصمیم شود و در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه نهایی اعم از برخورداری از تسهیلات ارفاقی و یا عدم برخورداری به فرد زندانی اعلام شود.
تعیین قضات و شعب ویژه بهمنظور تسریع در تعیین تکلیف درخواستهای زندانیان
وی با اشاره به تعیین قضات و شعب ویژه بهمنظور تسریع در تعیین تکلیف درخواستهای زندانیان برای بهرهمندی از تسهیلات ارفاقی گفت: در جریان بازدید امروز مقرر شد تا شورای طبقهبندی زندان در زندان قزلحصار و دیگر زندانها ضمن بررسی خارج از نوبت درخواستهای زندانیان، نتایج حاصله را در اسرع وقت به دفتر امور زندانیان، معاونت مربوطه و کمیسیون عفو و بخشودگی اعلام کنند.
اعطا ۱۲ روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط به مناسبت هفته قوه قضائیه
القاصی در ادامه سخنان خود از تصمیمگیری بهمنظور برخورداری تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط از تسهیلات ارفاقی در روز جاری و در جریان بازدید قضات از زندانهای استان تهران خبر داد و اظهار کرد: بهمناسبت هفته قوه قضائیه مقرر شده است تا به زندانیان واجد شرایط ۱۲ روز مرخصی اعطا شود که پیشبینی میگردد حدود هزار نفر از مددجویان از این ارفاق قانونی بهرهمند شوند.
پیگیری مساله اشتغال زندانیان در دادگستری استان تهران
رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود ایجاد اشتغال برای زندانیان را یکی از تأکیدات ریاست معزز قوه قضائیه عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این مهم در سازمان زندانها و دادگستری کل استان تهران بهعنوان یک اولویت در حال پیگیری است و خوشبختانه اقدامات شایان توجهی پیرامون ایجاد اشتغال برای زندانیان در استان تهران صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت دو کارگاه واقع در زندان قزلحصار برای ایجاد اشتغال برای دو هزار نفر از مددجویان عنوان کرد: در حال حاضر مجوز اشتغال به کار هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان صادر شده و این اشخاص تحت نظارت زندان و قضات مربوطه در حال اشتغال هستند.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود از انجام بررسیهای لازم برای تصمیمگیری در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت زندان قزلحصار بهمنظور ایجاد اشتغال برای مددجویان در آیندهای نزدیک خبر داد.
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