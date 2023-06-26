شناسایی ۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ فوتی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۵ تیر ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۶ هزار و ۲۹۴ ثابت ماند.

تا کنون ۷ میلیون ۳۶۹ هزار و ۰۹۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۱۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۹۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.