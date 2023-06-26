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۵ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۳

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام:

برون سپاری خدمات در دامپزشکی ایلام بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد

برون سپاری خدمات در دامپزشکی ایلام بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد

ایلام-مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: برون سپاری خدمات در دامپزشکی استان بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس احمدی امروز دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های برون سپاری خدمات دامپزشکی استان اظهار کرد: موفقیت‌های بسیار خوبی در این حوزه در دامپزشکی استان حاصل شده، این طرح بدون هیچ محدودیتی و با قوت بیشتری ادامه دارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی دامپزشکی استان اشتغال فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی در استان است، تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خدمات برون سپاری انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام اضافه کرد: برون سپاری خدمات دامپزشکی در بخش واکسیناسیون بدون هیچ محدودیتی مالی جریان دارد و فارغ التحصیلان از این فرصت بی نظیر استفاده کنند.

احمدی بیان کرد: علاوه بر برون سپاری خدمات واکسیناسیون، دامپزشکی استان برای واگذاری دیگر بخش‌ها به خصوص در حوزه نظارت مصمم است.

وی گفت: خوشبختانه برون سپاری خدمات دامپزشکی با استقبال بی نظیری از سوی فارغ التحصیلان مواجه شده و تاکنون بیش از ۷۷ واکسیناتور در این طرح جذب شده است.

کد مطلب 5821002

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