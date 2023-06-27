کتاب «عبای سوخته» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عبای سوخته» شامل بیش از ۷۰ برش از زندگی و احوالات شهید آیت‌الله محمدحسین بهشتی به‌تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و روانه بازار نشر شده است.

سال‌ها قبل در شامگاه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ با انفجار یک بمب قوی توسط منافقین در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی واقع در سرچشمه تهران فاجعه بزرگی رخ داد که در آن ۷۲ تن از بهترین فرزندان ایران اسلامی به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند. آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی عالم مجاهدی که در آن زمان رئیس قوه قضائیه بود؛ ولی شخصیت علمی، فکری و معنوی او موجب شده بود همه او را قوی‌ترین بازوی امام خمینی بدانند.

شخصیت کم نظیر آیت الله بهشتی و مدیریت و تدبیر او موجب شد دشمنان در صدد نابود ساختن او برآیند و این جنایت توسط گروهک تروریستی منافقین در شامگاه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ عملی شد.

کتاب «عبای سوخته» بیش از ۷۰ برش از زندگی و احوالات شهید آیت‌الله محمدحسین بهشتی است. برگ‌هایی اگر چه کوتاه از زندگی این شخصیت برجسته انقلاب؛ اما سراسر قابل تأمل و اثرگذار.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

حاج آقا قرائتی می‌گوید: فرزند آقای بهشتی در منزل ما مهمان بود. به ایشان گفتم: «خاطره‌ای از پدرتان تعریف کنید.» گفت: «وقتی در کشور آلمان بودیم به قبرستانی رفتیم که قبر مارکس هم در آنجا بود. در قبرستان دوتا سگ داشتند می‌رفتند. کسی که همراه ما بود به پدرم گفت: این دو سگ دارند می‌روند سر قبر مارکس فاتحه بخوانند. پدرم بلافاصله گفت: اگر ما با فکر مارکس مخالف هستیم، نباید به او توهین کنیم. ادب در کلام لازم است، چه فرد کافر باشد چه مسلمان.»

این کتاب در ۹۵ صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه شده است.