به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرویس مطبوعاتی واتیکان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «ماتئو زوبی» (Matteo Zuppi) به عنوان فرستاده «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌ های جهان قرار است فردا و پس فردا به روسیه برود.

در بیانیه صادره از سوی سرویس مطبوعاتی واتیکان آمده است که این سفر با هدف تلاش برای حل و فصل بحران اوکراین طی روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن انجام خواهد شد.

در بیانیه واتیکان در این خصوص آمده است:«ماتئو زوبی» روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن به عنوان فرستاده «پاپ فرانسیس» به مسکو سفر خواهد کرد تا در جستجوی راهی برای برون رفت از وضعیت اسف بار کنونی و تحقق صلح عادلانه کمکی انسانی ارائه دهد.

این در حالیست که بر اساس اعلام خبرگزاری تاس، «ماتئو زوبی» در ماه جاری میلادی به کی‌ یف سفر و با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرده بود.