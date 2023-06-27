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۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۶ تن چوب جنگلی قاچاق در پلدختر

کشف ۶ تن چوب جنگلی قاچاق در پلدختر

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از کشف شش تن چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران شهرستان پلدختر حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی، افزود: در بازرسی از این خودرو شش تن چوب جنگلی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و محموله قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی این شهرستان تحویل شد.

سرهنگ گراوند با اشاره به این که قطع درختان جنگلی به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست‌محیطی زیادی را در پی دارد از شهروندان خواست، در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاق چوب و محصولات حاصل از آن مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5821910

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