دبیر کل ناتو: روسیه را دست کم نگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از نشست برخی از اعضای ناتو در لاهه هلند، درباره وقایع پس از شورش گروه واگنر در روسیه، تاکید کرد: ما نباید روسیه را دست کم بگیریم.

استولتنبرگ بر این که «ائتلاف آماده دفاع از خود در برابر هر تهدیدی است»، تاکید کرد، اما در عین حال از کشورهای غربی خواست در نشست‌های آتی ناتو کمک بیشتری برای تقویت موضع اوکراین در نظر بگیرند.

سخنان استولتنبرگ در شرایطی بیان می‌شود که روسیه به همراهی متحد اصلیش یعنی بلاروس در حدود ۲۴ ساعت شورش گروه واگنر به رهبری یوگنی پریگوژین را توانست با کمترین میزان از خونریزی و درگیری مدیریت کند.

پریگوژین که از مدتها قبل بر سر نحوه اداره جنگ در اوکراین با مقامات وزارت دفاع روسیه دچار اختلاف نظرات شدیدی شده بود، روز شنبه با حمله به برخی واحدهای ارتش روسیه حتی برای ساعاتی توانست مراکز نظامی شهر روستف را تصرف و تهدید به اشغال مسکو کند. اما در نهایت با میانجی‌گری الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، با کرملین مصالحه کرد و به همراه بخشهای از نیروهای خود در بلاروس مستقر شد.