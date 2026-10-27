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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۷

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

شهرستان بویراحمد

وزگ و قلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان چرام
بلوار شهید مطهری، آرند و کره‌ای از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

شهرستان گچساران

شهرک جهاد،حوزه امام‌زاده جعفر، بیدزرد و ماهور ، شهرک نفت،شمال شهر گچساران(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت خاموشی: ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰

بهارستان و هدایت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰

شهرستان باشت

بخشهایی از شهرستان باشت(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰

کد مطلب 6991095

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