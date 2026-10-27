خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.

شهرستان بویراحمد

وزگ و قلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

شهرستان چرام

بلوار شهید مطهری، آرند و کره‌ای از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

شهرستان گچساران

شهرک جهاد،حوزه امام‌زاده جعفر، بیدزرد و ماهور ، شهرک نفت،شمال شهر گچساران(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت خاموشی: ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰

بهارستان و هدایت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰

شهرستان باشت

بخشهایی از شهرستان باشت(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰