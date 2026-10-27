خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز سه شنبه خبر داد.
شهرستان بویراحمد
وزگ و قلات از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
شهرستان چرام
بلوار شهید مطهری، آرند و کرهای از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شهرستان گچساران
شهرک جهاد،حوزه امامزاده جعفر، بیدزرد و ماهور ، شهرک نفت،شمال شهر گچساران(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت خاموشی: ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰
بهارستان و هدایت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰
شهرستان باشت
بخشهایی از شهرستان باشت(تعمیرات فوق توزیع) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰
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