اعزام تیم ۸ نفره غواصان به رودخانه «خرسان» / جوان ۱۸ ساله غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به غرق شدگی جوان ۱۸ ساله در رودخانه خرسان، طی دو روز و به مدت ۴۸ ساعت، عملیات جست و جو با تیم ۸ نفره غواصی را برای یافتن جسد این جوان انجام داده ایم، اما تاکنون جسد پیدا نشده است.

وی ابراز داشت: طبق گفته اهالی این جوان ۱۸ ساله به دلیل آشنا نبودن به فن شنا و وحشی بودن رودخانه در روز دوم تیرماه در رودخانه خرسان غرق شد و تاکنون تلاش‌ها برای پیدا کردن جسدش بی نتیجه بوده است.

رستمی با بیان اینکه رودخانه خرسان بزرگ، وحشی و خروشان است، گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته تاکنون موفق به پیدا کردن جسد این جوان نشدیم.

وی افزود: عملیات جست و جو توسط سایر تیم‌ها و هلال احمر همچنان ادامه دارد و به فرماندار، بخشدار، دهیار و اهالی منطقه اعلام کردیم آمادگی برای اعزام دوباره تیم غواصی به محل را داریم.