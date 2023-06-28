۱۵ متهم تحت تعقیب در دورود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای تدابیر سردار فرماندهی محترم انتظامی استان لرستان و در راستای مطالبات مردم، طرح عملیات مشترک با حضور پلیس‌های تخصصی و انتظامی شهرستان دورود و یگان ویژه در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۵ متهم دستگیر شده است، افزود: تعداد دو دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، هشت قبضه سلاح گرم، تعدادی سلاح سرد، بیش از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر، مقادیری قرص روان‌گردان از متهمان کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، برخورد با سارقان و مالخرها، قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، اراذل‌واوباش است.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل خوب مردم و همچنین حمایت دستگاه قضائی در برخورد با هنجارشکنان گفت: افراد هنجارشکن بدانند خط‌قرمز پلیس امنیت و آسایش مردم است و اگر چنانچه افرادی بخواهند با رفتارهای هنجارشکنانه مخل امنیت و آرامش مردم شوند، پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.