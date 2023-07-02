شکست دختران والیبالیست ایران مقابل ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا از ۱۰ تا ۱۷ تیرماه در شهر هانگژو چین در حال برگزاری است. تیم ملی دختران ایران در نخستین مسابقه خود به مصاف ژاپن رفتند و با نتیجه سه بر صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰) شکست خوردند.
تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود فردا (دوشنبه دوازدهم تیر) به مصاف استرالیا میرود. در اولین دوره این مسابقات تیمهای ژاپن، ایران، استرالیا، چین، مغولستان، ازبکستان، هنگکنگ، تایلند، قزاقستان، چینتایپه و ماکائو حضور دارند که تیم ایران در دور مقدماتی با ژاپن و استرالیا همگروه است.
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