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۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸

پنجره مهر؛

آبشار یاسوج روایتگر جریان زندگی

آبشار یاسوج روایتگر جریان زندگی

یاسوج_ آبشار شهر یاسوج روایتگر خنکای آب و جریان داشتن زندگی در دل کوه های منطقه است.

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به گزارش خبرنگار مهر، آبشار یاسوج در فاصله ۴ کیلومتری از مرکز شهر قرار دارد.

این آبشار در تمام فصول سال پذیرای خیل عظیم گردشگران است.

همچنین با هدف بهبود دسترسی، عملیات توسعه زیرساخت و دسترسی در قالب سنگ فرش مسیر اجرایی شده است.

کد مطلب 5825135

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