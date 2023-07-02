آبشار یاسوج روایتگر جریان زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار یاسوج در فاصله ۴ کیلومتری از مرکز شهر قرار دارد.
این آبشار در تمام فصول سال پذیرای خیل عظیم گردشگران است.
همچنین با هدف بهبود دسترسی، عملیات توسعه زیرساخت و دسترسی در قالب سنگ فرش مسیر اجرایی شده است.
یاسوج_ آبشار شهر یاسوج روایتگر خنکای آب و جریان داشتن زندگی در دل کوه های منطقه است.
به گزارش خبرنگار مهر، آبشار یاسوج در فاصله ۴ کیلومتری از مرکز شهر قرار دارد.
این آبشار در تمام فصول سال پذیرای خیل عظیم گردشگران است.
همچنین با هدف بهبود دسترسی، عملیات توسعه زیرساخت و دسترسی در قالب سنگ فرش مسیر اجرایی شده است.
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