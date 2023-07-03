به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی یکشنبه شب در دیدار با سردار «بهادر اسماعیلی» فرمانده مرزبانی استان هرمزگان که در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان انجام شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای امنیت استان به ویژه شهید مریدی، شهید پرکاس و شهید اسداللهی، ضمن تقدیر از تعامل و همکاری خوب مرزبانان استان در انجام مأموریت های محوله، حمایت قاطع خود را از اقدامات قانونی مجموعه مرزبانی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی با نگاه ویژه و حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه، اقدامات مؤثری در حوزه های مختلف انجام شده و گفتمان حمایت قاطع و قانونی از ضابطین نیز یکی از گفتمان‌های ویژه ریاست قوه قضاییه است که مکرراً از سوی ایشان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

قهرمانی با اشاره به لزوم تشکیل تیم ویژه‌ای برای دستگیری متهمین متواری در پرونده شهدای امنیت، گفت: اجرای عدالت و قصاص قاتلین این شهیدان والامقام، اولویت دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است حل مشکل احساس ناامنی را در خصوص تکمیل روند ایجاد امنیت بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و بر لزوم مقابله با عوامل ایجاد کننده احساس ناامنی در میان مردم تأکید کرد.

وی جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک و مهار و کنترل آنها در حوزه مقابله با قاچاق سوخت را در زمینه ایجاد احساس امنیت در مردم بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

قهرمانی با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از امن ترین استان های کشور است، بیان داشت: با اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تلاش شبانه روزی ضابطین، فضای استان برای فعالیت مجرمان ناامن شده که این دستاورد مهم در سایه تعامل خوب و تشریک مساعی تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه همکاری دستگاه قضایی و مرزبانی، ثمرات بسیار خوبی در ارائه خدمت به مردم داشته، تصریح کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد، ارتباط تنگاتنگ ضابطین و دستگاه قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در دوران تحول و تعالی، این وحدت و تعامل، محکمتر از همیشه ادامه خواهد داشت.

سردار «بهادر اسماعیلی» فرمانده مرزبانی استان هرمزگان نیز در این دیدار، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای مرزبانی استان ارائه کرد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: امنیت موجود در مناطق مختلف استان هرمزگان مرهون حمایت بی وقفه دستگاه قضایی است که این موضوع روحیه و انگیزه مضاعفی را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر از سوی حافظان نظم و امنیت استان ایجاد نموده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های مستمر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، دستاوردهای مرزبانی این استان در زمینه کاهش جرائم، پیشگیری از وقوع جرم و کشفیات قاچاق و مواد مخدر را تشریح کرد.