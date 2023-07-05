مالک سراج بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت‌های خود گفت: بعد از دو سال وقفه‌ای که در کارهایم داشتم، این روزها مشغول ایفای نقش در سریال «رستگاری» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی هستم که قرار است برای ماه رمضان روی آنتن برود. فیلمبرداری کار به تازگی آغاز شده است.

وی درباره فعالیت‌های سینمایی خود هم گفت: فعلاً کاری در دست ندارد و حضورم در سینما کم‌رنگ‌تر شده است. شاید هم از نگاه برخی اهالی سینما، دوره امثال ما گذشته باشد! البته من هم با واقعیت‌ها کنار می‌آیم و قرار نیست افسرده شوم. متأسفانه در شرایط فعلی برای حضور در تئاتر هم انجام هر کاری نیاز به سرمایه‌های هنگفت دارد که امثال ما از تأمین آن برنمی‌آییم. فضای تئاتر خیلی تجاری شده و افرادی که می‌خواهد کارهای جدی انجام دهند و خودشان بضاعت مالی‌اش را ندارند، در خانه می‌نشینند. مرکز هنرهای نمایشی هم که همیشه کمبود بودجه دارد.

سراج درباره پروژه‌های سینمایی هم گفت: من که اصلاً عادت ندارم برای حضور در پروژه‌ها به افراد رو بیندازم اما احساس می‌کنم در سینما، دوره، دوره دستیارهاست و آن‌ها هستند که باید عوامل و بازیگران را فرابخوانند. دستیارهای جوان‌تر هم که طبیعتاً امثال من را نمی‌شناسند. امیدواریم روزهای بهتری در انتظار همه‌مان باشد.

این بازیگر شاخص فیلم‌های دفاع مقدسی ادامه داد: حضور پررنگ من در فیلم‌های دفاع‌مقدسی مربوط به گذشته خودم می‌شود. خوشبختانه من در تمام هشت سال با لذت در صحنه حضور داشتم و به این حضور هم افتخار می‌کنم. شاید به دلیل همین عقبه است که در کارهای دفاع‌مقدسی بیشتر دیده شدم، وگرنه من یک بازیگرم و طبیعتاً فرقی نمی‌کند در چه فیلم و در چه ژانری حضور داشته باشم. هر نقشی به من بدهند آن را ایفا می‌کنم. در عین حال که خوشحالم با فیلم‌های دفاع‌مقدسی دیده شده‌ام.

وی افزود: من یک بازیگر هستم و فکر می‌کنم اگر کسی برای انتخاب من به‌عنوان بازیگر، تنها در قالب ژانر دفاع‌مقدس مرا ببیند اشتباه کرده است، اما خودم به این موضوع افتخار می‌کنم که با این سابقه در سینما شناخته می‌شوم. من زاده آبادانم و تمام دوران دفاع مقدس را به طور کامل درک کرده‌ام. در کنار این سابقه اما به‌عنوان یک بازیگر از هر نقشی استقبال می‌کنم و هرچقدر یک نقش پیچیده‌تر باشد، بیشتر از آن استقبال می‌کنم. قطعاً بازیگر تمام‌عیاری نیستم اما دوست دارم نقشی به من پیشنهاد شود که از شدت پیچیدگی، به‌سختی از پس اجرای آن بربیایم.

سراج گفت: من نقشی را در «داستان یک شهر» برای اصغر فرهادی بازی کردم که فکر می‌کنم آن نقش را اساساً برای من نوشته بودم. با همان نقش هم دیده شدم و بابت آن نقش همیشه از آقای فرهادی ممنونم چراکه اتفاق بسیار خوبی را برای من رقم زد. در آن سریال یک کاراکتر جنوبی وجود داشت که من ایفای این نقش را بسیار دوست داشتم. به‌رغم آنکه تا پیش از این سریال هم تجربه بازیگری داشتم، اما با همین نقش مردم من را شناختند.

این هنرمند که فرزندش مسیح حدپور سراج، به‌عنوان صدابردار در سینما مشغول است و دو سال قبل هم برای صدابرداری فیلم «موقعیت مهدی» موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فجر شد، درباره احساس خودش از ورود فرزندش به سینما هم گفت: ما باید یاد بگیریم که انتخاب، حق فرزندان ماست، حتی اگر غلط باشد. ما باید کمک کنیم تا آن‌ها در این مسیر کمتر آسیب، ببینند نه اینکه بخواهیم با سلایق خودمان پشت‌شان را خالی کنیم. مسیح خودش این مسیر را انتخاب کرده است و به‌خوبی هم مشغول فعالیت است. من حتماً مشاوره‌هایی به او می‌دهم اما هر تصمیمی که بگیرد، تنهایش نمی‌گذارم. مسیح به این دلیل در این حوزه موفق شده است، که واقعاً کارش را دوست دارد.