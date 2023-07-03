لزوم بهره برداری از اسناد دفاع مقدس برای دفاع از حقوق آینده بشر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور اظهار کرد: استعمارگران با سابقه ۴۰۰ سال قتل، کشتار، ویران و سوختن ملتها و توجیهات و تحریفات و مکر و حیله استاد فن هستند.
وی ادامه داد: انسانهای کم بصیرتی را شکار میکنند که به نفع آنها موضع میگیرند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دشمنان سعی میکنند تا تمام اقداماتی که در پی انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفته با توسط عناصر وابسته خود بی رنگ و بدون پیام جلوه دهند، یادآور شد: تا این خلوت گاهی برای تهاجمهای بعدی به ملتهای ضعیف و زمینه سازی برای آن باشد.
عبادی گفت: فعالیت در حوزه نشر و حفظ ارزشهای دفاع مقدس در واقع پاد زهر این اقدام خصمانه دشمن است.
وی با اشاره به سخن امام در باب اهمیت یاد و خاطره شهدا گفت: پیام زینب کبری (س) بعد از ۱۴۰۰ سال کربلا را حفظ شده و امروز میبینیم در اربعین حسینی همه اقشار از هر دینی خود را به کربلا رسانده و بیعت با آزادی خواهی حسین (ع) میکنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یاد اور شد: ادبیات ارزشهای دفاع مقدس کف قضیه بوده و در واقع خنثی سازی توطئههای دشمن میباشد تا این فداکاریها فراموش نشود.
عبادی افزود: زاویه دیگری وجود دارد و آن زاویه حقوقی قضیه بوده و باید با بیدار کردن افکار عمومی در سطح جهان و معرفی جنایتکاران تاریخ و معرفی کسانی که در دنیا مردم را با عناوینی مانند سازمان حقوق بشر، حقوق کودکان و غیره سرگرم کرده اند اقدام شود.
وی بیان داشت: سازمان ملل و فریادهایی که میزنند کجا قرار داشته که حتی یکبار هم جنایات کشورهای استعمارگر را محکوم هم نکرده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: ملتها و مردم ساکت هستند و اگر نبود این انقلاب عظیم جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنها بر تمام دنیا سلطه مییافتند.
عبادی اضافه کرد: اینها دیگر از کار افتاده اند و الان که جلوی سلطه کاذبشان گرفته شده کشور خودشان را هم نمیتوانند اداره کنند.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار شهید هر کدام سندی بر جنایات استعمارگران و دشمن بوده است، بیان داشت: ما باید به عنوان مدعی برای کشور خودمان دادخواهی کرده از سازمان ملل پاسخ بخواهیم که چرا در مقابل این جنایات خاموش شدند و آنها را محکوم نساختند و بعد سخن از حقوق بشر میزنند پس این حقوق بشر کجاست؟
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک عده جنایتکاران تاریخ تحت عناوین خیلی جذاب به اسمهای مختلف بر جهان مسلط شدند و هیچکس نمی پرسد چرا؟، افزود: حفظ اسناد دوران دفاع مقدس مهم بوده اما باید از آنها بهره برداری شود.
عبادی گفت: با اسناد جنایات استعمارگران را زیرسؤال ببرید تا ملتهای جهان بیدار شوند.
وی با اشاره به اینکه استعمارگران مایه ننگ بشر هستند، یادآور شد: بنابراین برای نجات نوع بشر باید به این مسئله بپردازیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: بهره برداری از اسناد دفاع مقدس اقدام برای دفاع از حقوق آینده بشر باشد.
عبادی اضافه کرد: باید به سمت تمدنی برویم که کوچکترین تعدی به هر انسانی پاسخ داده شود.
وی یادآور شد: بهره برداری از اسناد دفاع مقدس مقدمه برای یک اقدام حقوقی جهت تضمین حقوق نسلهای آینده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ۴۰۰ سال بوده که بشر امنیت ندارد و جمهوری اسلامی ایران جلوی جنایتهای استعمارگران ایستاد و در سایه این انقلاب ملتهایی بیدار شدند.
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